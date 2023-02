Možganski čipi: spremembe v osebnosti, nezmožnost odločanja, poskusi samomora

Ideja, da bi razvili takšne izdelke, ni nova. Za začetek si jih zelo želijo v medicini – med drugim kot pomoč paraliziranim ljudem pri komunikaciji, za obnovitev izgubljenih čutov in/ali nadzor protetičnih udov. Prav tako na pomoč čipov in umetne inteligence računajo podporniki ideje, da bi stanje kroničnih bolnikov spremljali na daljavo prek monitoringa s pomočjo pametnih naprav in prenosom podatkov do zdravnika, tehnologija pa bi pomagala tudi pri doziranju zdravil. A Musk bi seveda šel nekoliko dlje.

Ali se bo to v tem časovnem okviru res zgodilo ali ne, je težko reči, saj ni prvič, da je Musk dejal, da so poskusi na obzorju. Toda tema si vseeno zasluži pozornost.

Kritike sicer ta ideja nekoliko preveč spominja na znanstvenofantastični film iz leta 1974, The Terminal Man, v katerem po obetavnem začetku dolgotrajna izpostavljenost čipu pri pacientu povzroči psihotično reakcijo. Nekateri idejo tudi primerjajo z lobotomijami v 40. in 50. letih prejšnjega stoletja, ko so preveč zagreti strokovnjaki in zdravniki, ki se niso znali ustaviti, iz ljudi ustvarili rastline.

Najbolj goreči podporniki tehnologije sicer vztrajajo, da tehnologijo vsadkov že uporabljamo. Morda najbolj znan primer uporabe so polževi vsadki, ki gluhim ljudem omogočajo, da v nekem smislu slišijo. Polžev vsadek je namreč elektronska naprava, ki nadomesti okvarjene celice notranjega ušesa – polža. Naprava zvok iz okolice pretvarja v električne impulze in jih prenese neposredno na slušni živec. Veliko upov v tehnologijo polagajo tisti, ki trpijo zaradi epilepsije. Razvite naprave lahko spremljajo aktivnost možganskih signalov in napovejo napade ter bolnika nanje opozorijo. Nekateri raziskovalci pa predlagajo sisteme, ki ne bi le zaznali, ampak preprečili napade z električno stimulacijo.

Posegati v občutljivo delovanje človeških možganov je zapleten posel in učinki niso vedno zaželeni ali predvideni. Ljudje, ki bi uporabljali takšne čipe, bi lahko čutili globok občutek odvisnosti od naprav in imeli vtis, da se je njihov občutek sebe spremenil. Preden pridemo do točke, ko se ljudje postavijo v vrsto, da bi jim v možgane vsadili pametni telefon, se je pomembno spopasti z njihovimi nevarnostmi in edinstvenimi etičnimi pastmi, opozarjajo pri BI.

Toda njegovo podjetje še zdaleč ni edino, ki se ukvarja z vmesniki med možgani in računalniki. Čeprav gre za tehnologije, ki so šele v povojih, raziskovalci vse bolj vidijo, kako nevronski vsadki vplivajo na naš um. BI navaja Anne Wexler , docentko za filozofijo na Oddelku za medicinsko etiko in zdravstveno politiko na Univerzi v Pensilvaniji: "Seveda povzročajo spremembe. Vprašanje je, kakšne vrste sprememb povzročajo in kako pomembne so."

Tudi nedavne izboljšave umetne inteligence in materialov za nevronsko sondiranje, ki so naredile naprave manj invazivne in bolj dostopne, pomenijo nov val zasebnega in vojaškega financiranja.

In pri BI ocenjujejo, da to pomeni, da smo dosegli točko, ko so kulturne in etične ovire za to vrsto tehnologije začele prehitevati tehnične. Že mogoče, da je The Terminal Man film, a katastrofalni preobrat, ki ga prikazuje, odpira resnična vprašanja o nenamernih učinkih tehnologije možganskih čipov.

Eran Klein in Sara Goering , raziskovalca na Univerzi v Washingtonu, sta podobno opazila pozitivne spremembe v osebnosti in samozaznavanju ljudi, ki uporabljajo te pripomočke. V dokumentu iz leta 2016 o stališčih in etičnih vidikih so udeleženci študije pogosto menili, da jim je zdravljenje pomagalo povrniti pristen jaz, ki ga je izčrpala depresija ali obsesivno-kompulzivna motnja. Nevropsihologinja Cynthia Kubu je leta 2022 poročala o povečanem občutku nadzora in avtonomije med pacienti, s katerimi se je pogovarjala.

Wexlerjeva je denimo intervjuvala ljudi s Parkinsonovo boleznijo, ki so bili podvrženi globoki možganski stimulaciji, kirurškemu zdravljenju, ki vključuje vsaditev tankih kovinskih žic, ki pošiljajo električne impulze v možgane za zmanjšanje motoričnih simptomov. Poročali so, da jih je bolezen oropala tega, kar so. "Resnično vpliva na vašo identiteto, občutek samega sebe, če ne zmorete stvari, za katere mislite, da jih lahko naredite." Tehnologija je bila v tem primeru v pomoč.

Nekatere od teh sprememb so bile pozitivne, kar je pričakovano, saj so čipi namenjeni spreminjanju težav svojih uporabnikov.

Vendar niso vse spremembe, ki so jih ugotovili raziskovalci, koristne. Frederic Gilbert, profesor filozofije na univerzi v Tasmaniji, specializiran za uporabno nevroetiko, je opazil nekaj nenavadnih učinkov. "Pojmi osebnosti, identitete, delovanja, avtentičnosti, avtonomije in sebe – to so zelo kompaktne, nejasne in nepregledne dimenzije. Nihče ne ve natančno, kaj pomenijo, vendar imamo primere, kjer je jasno, da so čipi povzročili spremembe v osebnosti ali izražanju spolnosti."

V intervjujih s pacienti je opazil, da poročajo o občutkih, da se ne prepoznajo, počutijo se odtujene od samega sebe. "To je pripeljalo do skrajnih primerov, ko je prišlo tudi do poskusov samomora," je dejal Gilbert.

Strokovnjaki tako ocenjujejo, da bi lahko imeli možganski implantati zelo pozitiven učinek pri ljudeh, ki bi jih uporabljali za zdravljenje, ko pa gre za idejo množične uporabe čipov za nezdravstvene namene, pa vse kaže na veliko potencialnih slabosti.

Za začetek je težava že v odvisnosti. Če pomislimo, koliko ljudi je zasvojenih z napravami, ki jih lahko odložimo, a jih mnogi ne zmorejo – kako velika bi bila šele odvisnost, če bi bil na primer pametni telefon povezan neposredno z možgani.

BI navaja pričevanje Gilberta o pacientu, pri katerem se je razvila nekakšna paraliza odločanja. Sčasoma se je počutil, kot da ne more niti iz stanovanja ali se odločiti, kaj bo jedel, če se ni posvetoval z napravo. "Nič ni narobe z napravo, ki dopolnjuje odločitev," je dejal Gilbert. "Toda na koncu je naprava v odločitvi nadomestila osebo in jo izrinila iz enačbe odločanja."

V skrajnih primerih oseba ni bila zmožna delovanja brez naprave. Raziskovalec je tudi naletel na študije, ko so udeleženci padli v depresijo, ker so izgubili podporo za svoje naprave. "Postopno se na to tako navadiš, da sem to postal jaz," je dejal udeleženec študije, ki je prejel napravo za zaznavanje znakov epileptične aktivnosti.