Mračna struktura rožnatih in oranžnih oblakov – le 'duh' velikanske zvezde

Ostanki zvezde, ki se imenujejo Vela, so veliki za devet lun, celoten oblak, ki zvezdo obdaja, pa je še večji od tega. Je eden od Zemlji najbližjih ostankov supernove, oddaljen 800 svetlobnih let. Za primerjavo, ikonični stebri stvarjenja, ki so bili v veličastnih podrobnostih upodobljeni v začetku tega meseca, so oddaljeni 6500 svetlobnih let.

Eksplozije so tako velike, da pošiljajo udarne valove skozi okoliški plin, ga stisnejo in ustvarijo zapletene nitaste strukture, kot je razvidno iz slike Vele. Te strukture se segrejejo zaradi same količine sproščene energije, zaradi česar so tako sijoče. Kar ostane od zvezde, je ultra-gosta krogla protonov in elektronov, ki so združeni v nevtronsko zvezdo.

Ostanki supernove Vele oziroma vrteče se nevtronske zvezde, ki oddaja žarke elektromagnetnega valovanja, so znani tudi kot pulzar, ki se vrti izredno hitro, več kot 10-krat na sekundo.