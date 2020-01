Mumija spregovorila: znanstveniki 3000 let po smrti poustvarili glas svečenika

Britanski znanstveniki z univerze v Londonu, univerze v Yorku in muzeja Leeds so kot prvi v zgodovini uspeli poustvariti, kako je zvenel svečenik starega Egipta, ki je živel pred 3000 leti, in s tem uresničili njegovo željo o življenju po smrti.

Gre za svečenika Nesjamuna, katerega mumijo hranijo v britanskem muzeju Leeds. Živel je v času vladavine Ramzesa XI, med leti 1099 in 1069 pr. n. št.. Kot svečenik pa je deloval v mestu Tebe, za opravljanje vseh obrednih nalog, ki so vključevale tudi petje, pa je po mnenju znanstvenikov moral imeti močan in globok glas. Umrl naj bi v svojih petdesetih letih, po vsej verjetnosti zaradi alergijske reakcije.

Njegova mumija, skupaj z mehkim tkivom grla in vokalnega trakta, je izredno dobro ohranjena, zaradi česar je Nesjamun predstavljal pravi izbiro za poskus znanstvenikov.

Ti so sprva skenirali njegovo grlo in vokalni trakt ter s tem določili njegove natančne dimenzije, nato pa vse to s tehniko 3D tiskanja poustvarili. In tako so proizvedli zvok samoglasnika. Raziskavo so znanstveniki objavili v reviji Scientific Reports.