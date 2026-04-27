Znanost in tehnologija

Musk in Altman na sodišču: ego, ljubosumje ali boj za prihodnost AI?

27. 04. 2026 16.42 pred 47 minutami 2 min branja 4

Avtor:
N.Š.
Elon Musk

Velikana umetne inteligence se selita v sodno dvorano: Elon Musk bo na sodišču stopil nasproti Samu Altmanu. Musk Altmanu očita, da je izdal prvotno neprofitno poslanstvo podjetja OpenAI.

V odmevnem procesu se bo najbogatejši človek na svetu soočil s podjetjem, ki ga je nekoč podpiral, danes pa je njegov pomemben tekmec na področju umetne inteligence, poroča DW.

Musk trdi, da ga je Altman prepričal v vlaganje milijonov dolarjev v OpenAI z zagotovilom, da gre za neprofitni projekt, katerega tehnologija bo koristila celotnemu človeštvu.

Elon Musk Altmanu očita, da podjetje pelje v drugo smer, kot je obljubljal.
Elon Musk Altmanu očita, da podjetje pelje v drugo smer, kot je obljubljal.
FOTO: AP

Sojenje, ki bo potekalo v bližini San Francisca, formalno odpira vprašanje, kako naj se umetna inteligenca uporablja. Ob tem številni opozarjajo, da bi lahko ta tehnologija ogrozila delovna mesta in celo predstavljala eksistencialno tveganje za človeštvo.

Nekateri analitiki primer vidijo predvsem kot osebni spor, obračun s konkurenco. OpenAI-jev ChatGPT je namreč neposreden tekmec chatbotu Grok, ki ga je razvilo Muskovo podjetje xAI in ga predstavilo leta 2023.

A Musk v tožbi navaja, da ga je Altman leta 2015 prepričal, da podpre OpenAI kot neprofitni laboratorij, katerega tehnologija naj bi "pripadala svetu". Po tem, ko je v projekt vložil milijone, je Musk podjetje zapustil.

OpenAI je nato ustanovil komercialno podružnico, s katero financira drago infrastrukturo, potrebno za razvoj umetne inteligence. Musk trdi, da je bil s tem zaveden glede prvotnega poslanstva podjetja.

Sam Altman očitke zavrača.
Sam Altman očitke zavrača.
FOTO: Profimedia

Zato zahteva, da se OpenAI vrne k neprofitni strukturi, ter poziva k odstavitvi Altmana in soustanovitelja Grega Brockmana. Sprva je zahteval odškodnino v višini do 134 milijard dolarjev, kasneje pa napovedal, da bi morebitno izplačilo namenil neprofitnemu delu OpenAI.

Danes ima OpenAI hibridno strukturo – neprofitna organizacija nadzoruje komercialni del podjetja, ki ga med drugim financira tudi Microsoft z več milijardami dolarjev. Vrednost podjetja je ocenjena na približno 852 milijard dolarjev.

V OpenAI očitke zavračajo. Trdijo, da Musk ni odšel zaradi spremembe poslanstva, temveč zaradi želje po popolnem nadzoru nad podjetjem. Tožbo označujejo kot kampanjo nadlegovanja, ki jo vodijo ego, ljubosumje in želja po upočasnitvi konkurenta. Odločitev sodišča je pričakovati do sredine maja.

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

EU Dig. Cenzura
27. 04. 2026 17.22
Skoda da niso dokoncali zgodbe 1945 leta, bi danes imeli mir in nic vojn! Tako nas pa maltretirajo po celem svetu!
Odgovori
+2
3 1
oježeš
27. 04. 2026 17.17
Ko bo narava opravila z obema, se ne bo treba nobenemu več tožariti, niti ne bo več pomembno koliko ima kdo.
Odgovori
-1
1 2
Levi so barabe
27. 04. 2026 17.12
To je že drugi članek ko se sklicujete na levuharsko DW. Zaprite štacuno
Odgovori
-1
2 3
VoxP
27. 04. 2026 17.02
ah musk musk ne bo muzike. saj bi ti moralo biti jasno kakšen človek je glede na to od kod izhaja. jud. ta narod si polni žepe na račun človeških podgan
Odgovori
+2
3 1
