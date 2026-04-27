Musk in Altman na sodišču: ego, ljubosumje ali boj za prihodnost AI?

V odmevnem procesu se bo najbogatejši človek na svetu soočil s podjetjem, ki ga je nekoč podpiral, danes pa je njegov pomemben tekmec na področju umetne inteligence, poroča DW. Musk trdi, da ga je Altman prepričal v vlaganje milijonov dolarjev v OpenAI z zagotovilom, da gre za neprofitni projekt, katerega tehnologija bo koristila celotnemu človeštvu.

Elon Musk Altmanu očita, da podjetje pelje v drugo smer, kot je obljubljal. FOTO: AP

Sojenje, ki bo potekalo v bližini San Francisca, formalno odpira vprašanje, kako naj se umetna inteligenca uporablja. Ob tem številni opozarjajo, da bi lahko ta tehnologija ogrozila delovna mesta in celo predstavljala eksistencialno tveganje za človeštvo. Nekateri analitiki primer vidijo predvsem kot osebni spor, obračun s konkurenco. OpenAI-jev ChatGPT je namreč neposreden tekmec chatbotu Grok, ki ga je razvilo Muskovo podjetje xAI in ga predstavilo leta 2023. A Musk v tožbi navaja, da ga je Altman leta 2015 prepričal, da podpre OpenAI kot neprofitni laboratorij, katerega tehnologija naj bi "pripadala svetu". Po tem, ko je v projekt vložil milijone, je Musk podjetje zapustil. OpenAI je nato ustanovil komercialno podružnico, s katero financira drago infrastrukturo, potrebno za razvoj umetne inteligence. Musk trdi, da je bil s tem zaveden glede prvotnega poslanstva podjetja.

Sam Altman očitke zavrača. FOTO: Profimedia