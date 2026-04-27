Musk in Altman na sodišču: ego, ljubosumje ali boj za prihodnost AI?

V odmevnem procesu se bo najbogatejši človek na svetu soočil s podjetjem, ki ga je nekoč podpiral, danes pa je njegov pomemben tekmec na področju umetne inteligence, poroča DW.
Musk trdi, da ga je Altman prepričal v vlaganje milijonov dolarjev v OpenAI z zagotovilom, da gre za neprofitni projekt, katerega tehnologija bo koristila celotnemu človeštvu.
Sojenje, ki bo potekalo v bližini San Francisca, formalno odpira vprašanje, kako naj se umetna inteligenca uporablja. Ob tem številni opozarjajo, da bi lahko ta tehnologija ogrozila delovna mesta in celo predstavljala eksistencialno tveganje za človeštvo.
Nekateri analitiki primer vidijo predvsem kot osebni spor, obračun s konkurenco. OpenAI-jev ChatGPT je namreč neposreden tekmec chatbotu Grok, ki ga je razvilo Muskovo podjetje xAI in ga predstavilo leta 2023.
A Musk v tožbi navaja, da ga je Altman leta 2015 prepričal, da podpre OpenAI kot neprofitni laboratorij, katerega tehnologija naj bi "pripadala svetu". Po tem, ko je v projekt vložil milijone, je Musk podjetje zapustil.
OpenAI je nato ustanovil komercialno podružnico, s katero financira drago infrastrukturo, potrebno za razvoj umetne inteligence. Musk trdi, da je bil s tem zaveden glede prvotnega poslanstva podjetja.
Zato zahteva, da se OpenAI vrne k neprofitni strukturi, ter poziva k odstavitvi Altmana in soustanovitelja Grega Brockmana. Sprva je zahteval odškodnino v višini do 134 milijard dolarjev, kasneje pa napovedal, da bi morebitno izplačilo namenil neprofitnemu delu OpenAI.
Danes ima OpenAI hibridno strukturo – neprofitna organizacija nadzoruje komercialni del podjetja, ki ga med drugim financira tudi Microsoft z več milijardami dolarjev. Vrednost podjetja je ocenjena na približno 852 milijard dolarjev.
V OpenAI očitke zavračajo. Trdijo, da Musk ni odšel zaradi spremembe poslanstva, temveč zaradi želje po popolnem nadzoru nad podjetjem. Tožbo označujejo kot kampanjo nadlegovanja, ki jo vodijo ego, ljubosumje in želja po upočasnitvi konkurenta. Odločitev sodišča je pričakovati do sredine maja.
