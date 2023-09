Musk napovedal, da bo X kmalu plačljiv za vse

Za to potezo so se po njegovih besedah v podjetju odločili zato, da se uprejo "nepregledni armadi botov" . Kot je dejal, je to najučinkovitejši način boja proti sistemu internetnih botov. Prepričan je namreč, da se bo zaradi dejstva, da bo vsak uporabniški račun moral plačati določen znesek, zmanjšal interes tistih, ki upravljajo številne lažne profile. Dejal je, da bo skupinam in organizacijam, ki se ukvarjajo z ustvarjanjem botov, oteženo takšno početje, saj bodo težko našli veliko različnih bančnih kartic, s katerimi bodo morali plačevati naročnine.

Musk sicer ni razkril, koliko od 550 milijonov mesečnih uporabnikov je avtentičnih in koliko je botov oziroma lažnih profilov. Prav tako ni pojasnil, kako je prišel do številke 550 milijonov mesečnih uporabnikov. Maja 2022, preden je Musk prevzel družbeno omrežje, je Twitter poročal, da imajo v povprečju 229 milijonov aktivnih dnevnih uporabnikov.

Med pogovorom z izraelskim premierjem se je Musk med drugim branil pred kritikami, da on in njegovo družbeno omrežje širita sovražni govor, antisemitizem in teorije zarot. Čeprav tudi sam v svojih objavah pogosto omalovažuje trans osebe, novinarje, žvižgače, svoje kritike in politične nasprotnike, pa je Musk izraelskemu premierju dejal: "Veste, jaz sem nekako proti napadanju katere koli skupine. Ni pomembno, za koga gre." Dodal je, da si medsebojnih obračunavanj ne moremo privoščiti, če želimo postati vesoljska civilizacija. "To ne moremo postati, če imamo veliko notranjih razprtij in, saj veste, sovraštva in negativnosti," je sklenil.