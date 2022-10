Musk predstavil humanoidnega robota Optimusa

Inženirji podjetja so povedali, da bodo Tesline robote za množični trg testirali na delovnih mestih v avtomobilskih tovarnah Tesle. Prototip so pripeljali na oder med vsakoletno predstavitvijo Teslinega dneva AI (umetne inteligence). Zbranim so prikazali video Optimusa, ki opravlja preprosta opravila, kot je zalivanje rastlin, prenašanje škatel in dvigovanje kovinskih palic. Elon Musk je dejal, da bodo robote proizvajali množično, po ceni, nižji od 20.000 dolarjev (cca. 20.000 evrov), na voljo pa bodo v treh do petih letih.