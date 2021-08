Musk predstavil robota, ki bo opravljal 'dolgočasna' opravila

Današnja tehnološka podjetja zelo težko skrivajo izdelke, ki jih razvijajo, saj pridejo zaradi številnih govoric in različnih virov informacije v javnost velikokrat še pred njihovo uradno predstavitvijo. Tokrat pa sta Elon Musk in Tesla uspela preprečiti uhajanje informacij o najnovejšem izdelku, ki ga razvijajo, kar od Muska ni pričakoval nihče.

Kot je znano, prvi mož Tesle že leta opozarja na potencialne nevarnosti umetne inteligence za človeštvo, zdaj pa je predstavil humanoidnega robota, ki ga bo poganjala prav umetna inteligenca. Prvi prototip Tesla Bota bi moral biti končan prihodnje leto (čeprav je treba upoštevati, da so Muskove napovedi vedno precej ambiciozne in pogosto zamudijo roke), za izdelavo pa so se odločili, ker že razvijajo strojno in programsko opremo, ki se uporablja v robotiki, zato se jim je zdelo racionalno narediti tudi svojega robota.

Musk je poudaril, da bi Tesla Bot lahko popolnoma preoblikoval svetovno gospodarstvo z znižanjem stroškov dela. Če bo namreč njihov robot sposoben opravljati ponavljajoča se dela, ki jih danes lahko opravljajo samo ljudje, se bo cena dela dolgoročno znižala, ljudje pa bodo opravljali ročna dela le, če bodo to želeli.

Robot temelji na istih čipih in senzorjih, ki se uporabljajo v Teslinih vozilih in računalniku, ki upravlja z avtopilotom. Robot bo zasnovan tako, da bo prijazen do ljudi in bo opravljal nevarna, ponavljajoča se in dolgočasna opravila, je med predstavitvijo dejal Musk. Nekega dne bi lahko namesto ljudi celo odšel v trgovino in kupil živila ter počel take in podobne stvari.