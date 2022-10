Musk: Začela se je proizvodnja električnih tovornjakov Semi

Po večletnem čakanju je Elon Musk prek Twitterja sporočil, da so le začeli proizvodnjo Teslinih tovornjakov Semi in da bo podjetje pijač tovornjake prejelo v začetku decembra. Musk je prve električne kamione predstavil pred več kot petimi leti, številna podjetja so takoj prednaročila njihove modele. Med njimi je bilo tudi podjetje Pepsi, ki je naročilo 100 tovornjakov. Cena enega vozila se giblje okoli 180.000 evrov, končna cena pa bi bila lahko zaradi subvencij tudi do 40.000 dolarjev nižja. Ameriško podjetje še ne ve, koliko vozil bo prejelo.