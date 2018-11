Kajenje 'trave' ga bo drago stalo: Nasa nad varnost v SpaceX-u

Vesoljska agencija Nasa bo sprožila obsežno preiskavo o varnosti v dveh podjetij – SpaceX in Boeing, s katerima ima pogodbo o dostavi astronavtov na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS).

V okviru preiskave, ki naj bi potekala več mesecev, bodo opravili na stotine intervjujev z zaposlenimi v podjetjih. Radi bi namreč dobili oceno o splošni kulturi in varnosti na delovnem mestu, so pojasnili na Nasi. Povod za preiskavo, ki se bo začela prihodnje leto, naj bi bilo neprimerno vedenje ustanovitelja podjetja SpaceX Elona Muska. Bolj natančno: njegov nastop v pogovorni radijski oddaji, kjer je z voditeljem kadil marihuano in pil viski.

Preverili bodo vse, "kar bi lahko vplivalo na varnost" in ali podjetji upoštevata zahtevo o delovnem okolju brez drog, piše The Washington Post. Čeprav na Nasi niso uradno potrdili, da so se za preiskavo odločili zaradi Muskovega javnega uživanja opojnih substanc, pa je več zaposlenih na agenciji to za časnik potrdilo.

Jim Bridenstine iz Nase je dejal, da želi agencija zagotoviti zaupanje javnosti, še posebej, ker podjetji za prihodnje leto pripravljata prve komercialne polete s človeškimi posadkami v vesolje. "Če vidim nekaj, kar ni primerno, je moja glavna skrb, kakšna je kultura v ozadju, ki je pripeljala do tega in ali je Nasa vpletena v to," je dejal Bridenstine. "Kot agencija ne predstavljamo le sebe, pač pa tudi naše pogodbene partnerje. Ameriški javnosti moramo pokazati, da ko postavimo astronavte v raketo, so ti varni," je dejal. Dodal je, da se kultura in vodenje začnejo pri vrhu.

V SpaceX so poudarili, da je "vesoljski program s človeško posadko osrednja misija podjetja" in da z vso odgovornostjo sprejemajo nalogo, ki jim jo je zaupala Nasa – da ameriške astronavte varno pripeljejo na Mednarodno vesoljsko postajo in z nje. Dodali so, da podjetje že več let tesno sodeluje z Naso in da "aktivno promovira varnost na delovnem mestu", prav tako pa so poudarili, da imajo zelo strogo politiko o delovnem mestu brez drog.

Tudi Boeing je dejal, da njihova poslovna kultura "zagotavlja integriteto, varnost in kakovost izdelkov, ljudi in delovnega okolja".

Javnost in vlagatelje že večkrat razburil s svojim obnašanjem

Sicer pa je Musk za javno opijanje in okajanje že "plačal". Le nekaj ur po tem, ko ga je komik Joe Rogan septembra gostil v svojem studiu in mu ponudil džoint in kozarec viskija, so delnice Tesle padle, podjetje pa je bilo ob slabe tri milijone evrov.

Ker je bila to zanju kaplja čez rob v nizu Muskovih bizarnih javnih nastopov, sta dan po oddaji dva vodilna zaposlena v Tesli dala odpoved.