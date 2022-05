Muskov prevzem Twitterja 'na čakanju'

Posel s Twitterjem je zaradi razjasnitve podrobnosti izračunov, da lažni profili na omrežju zares predstavljajo manj kot pet odstotkov uporabnikov, začasno ustavljen, je na Twitterju danes objavil Elon Musk. Po objavi so se delnice Twitterja v predborznem trgovanju pocenile tudi za skoraj četrtino, z njimi se je trgovalo po okoli 34,50 dolarja, pozneje pa si je tečaj opomogel na okoli 37 dolarjev..

Po izračunih najbogatejši Zemljan in ustanovitelj proizvajalca električnih avtomobilov Tesla je izkoreninjenje lažnih profilov in profilov, za katerimi so računalniški programi, postavil v središče prevzema Twitterja. Ko je aprila naznanil posel, je dejal, da želi "premagati bote in preveriti avtentičnost ljudi", s čimer da bo Twitter "boljši kot kdajkoli".

Zgodba o prodaji Twitterja se torej znova zapleta. Potem ko se je upravni odbor najprej upiral prevzemu, je nato 25. aprila odjeknila novica, da so z Elonom Muskom dosegli dogovor. "Svoboda govora je temelj demokracije, Twitter pa je digitalni mestni trg, kjer se razpravlja o zadevah, ki so ključnega pomena za prihodnost človeštva," je takrat Musk zapisal v objavi, v kateri je napovedal prevzem.

Njegovo široko videnje svobode govora je sicer vzbujalo kar nekaj skepse. Številni se tudi niso strinjali z njegovo odločitvijo, da bo na Twitter znova spustil nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Račun so mu zaprli, potem ko je z neutemeljenimi izjavami o "ukradenih" predsedniških volitvah novembra 2020 svoje privržence prepričal v napad na zvezni kongres. "Mislim, da prepoved Donaldu Trumpu ni bila pravilna. Mislim, da je bila napaka. Sam bi odpravil trajne prepovedi. Moje mnenje, ki ga deli ustanovitelj Twitterja Jack Dorsey, je, da ne bi smeli imeti trajnih prepovedi," je dejal Musk.

Pred nekaj dnevi, ko je napovedal, da bo omogočil Trumpovo vrnitev, je sicer namignil tudi, da posel s Twitterjem morda niti ene bo uspel. "Nisem še lastnik Twitterja, tako da še ni povsem gotovo, da se bo to zgodilo. Ker, kaj pa, če ne bom lastnik Twitterja?" je dejal.