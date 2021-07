Na Antarktiki zabeležili nov temperaturni rekord

Vodilni podnebni znanstveniki pri Združenih narodih so potrdili, da je najvišja izmerjena temperatura na Antarktiki znašala 18,3 stopinje Celzija. Temperaturni maksimum so februarja 2020 zabeležili na argentinski postaji Esperanza. Južna polarna regija je eno najhitrejših območij segrevanja na planetu.

Svetovna meteorološka organizacija (WMO) je 6. februarja 2020 na argentinski postaji Esperanza zabeležila novo najvišjo temperaturo za antarktično celino. Novi temperaturni rekord znaša 18,3 stopinje Celzija. Zavrnili pa trditve, da naj bi najvišja izmerjena temperatura znašala 20,75 stopinj Celzija, o kateri so poročali 9. februarja 2020 na avtomatizirani postaji za spremljanje permafrosta na otoku Seymour. Prejšnji rekord za to ledeno celino (vključno z okoliškimi otoki) je znašal 17,5 stopinje Celzija. Zabeležili so jo 24. marca 2015 na postaji Esperanza. Rekord za celotno antarktično regijo pa znaša 19,8 stopinj Celzija, ki so ga januarja 1982 zabeležili na otoku Signy.

icon-expand Nov rekord znaša 18,4 stopinje Celzija. FOTO: Thinkstock

"Spremljanje teh temperaturnih rekordov je pomembno, saj nam pomaga ustvariti sliko o vremenu in podnebju na eni od teh končnih meja Zemlje. Antarktika je na področju stalnih in trajnih vremenskih ter podnebnih opazovanj in napovedi še slabše pokrita od Arktike," je dejal sekretar WMO Petteri Taalas. In to čeprav imata obe območji pomembno vlogo pri spodbujanju podnebnih in oceanskih vzorcev ter pri dvigovanju morske gladine, je dodal. "Antarktični polotok je med najhitreje segrevajočimi se območji planeta, v zadnjih 50 letih se je segrel za skoraj tri stopinje Celzija," je povedal Taalas. Ta novi temperaturni rekord je skladen s podnebnimi spremembami, ki jih opazujejo. "WMO v sodelovanju s sistemom pogodbe o Antarktiki sodeluje pri ohranjanju te neokrnjene celine," še pravi sekretar.

Odbor za arhiv vremenskih in podnebnih ekstremov WMO je v času poročanja zapisala obsežen pregled vremenskih razmer na Antarktičnem polotoku. Ugotovila je, da je velik visokotlačni sistem na tem območju ustvaril pogoje in povzročil lokalno segrevanje tako na postaji Esperanza kot na otoku Seymour. Pretekle ocene so pokazale, da so takšne meteorološke razmere ugodne za ustvarjanje rekordnih temperaturnih scenarijev.

icon-expand Petteri Taalas: 'Antarktični polotok je med najhitreje segrevajočimi se območji planeta.' FOTO: Profimedia

Odbor je preučil tudi instrumentalne postavitve obeh opažanj. Preučitev podatkov in metapodatkov opazovanja postaje Esperanza, ki jo izvaja argentinska nacionalna meteorološka služba, ni pokazala večjih pomislekov. "Ta novi podatek še enkrat kaže, da podnebne spremembe zahtevajo nujne ukrepe. Nujno je še naprej krepiti sisteme opazovanja, napovedovanja in zgodnjega opozarjanja, da se odzovemo na izredne dogodke, ki se zaradi globalnega segrevanja pojavljajo vse pogosteje," je dejala Celeste Saulo, direktorica argentinske nacionalne meteorološke službe in prva podpredsednca WMO. Nov rekord bo zdaj dodan arhivu vremenskih in podnebnih ekstremov WMO, ki vključuje najvišje in najnižje temperature na svetu, količino padavin, najmočnejšo točo, najdaljše sušno obdobje, največji sunki vetra, najdaljšo bliskovito bliskavico in smrtnost, povezano z vremenom.