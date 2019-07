Na antibiotike odporna superbakterija, ki se širi v evropskih bolnišnicah

Superbakterija Klebsiella pneumoniae, ki je odporna na antibiotike, je v bolnišnicah vedno bolj pogosta, prav tako pa je med letoma 2007 in 2015 smrtnost zaradi nje zrasla iz 341 na 2094 primerov letno, kaže evropska študija.

Karbapenemi so antibiotiki, ki se uporabijo kot izhod v sili – poznani so tudi kot ’antibiotiki zadnje izbire’ - ko pri okužbi ne pomaga nič drugega. Pri superbakteriji Klebsiella pneumoniae ti antibiotiki ne delujejo več, kar raziskovalci z inštituta Sanger ocenjujejo kot "izjemno zaskrbljujoče". Ob tem opozarjajo, da bi na to skupino antibiotikov lahko postale odporne tudi druge bakterije. Klebsiella pneumoniae lahko v črevesju zdravega človeka živi, brez da bi mu povzročila kakršnekoli probleme. A ko je telo šibko in napadeno, lahko ta bakterija povzroči pljučnico in celo meningitis. Dr. Sophia David z inštituta Sanger je dejala: "Zaskrbljujoče je, da je ta bakterija odporna na ključne antibiotike, ki se uporabijo kot zadnja možnost. Infekcije, ki jih povzroči, so povezane z visoko smrtnostjo." Davidovo skrbi, da če ne ukrepamo, bo smrtnost še naraščala.

Študija inštituta je največja do zdaj, saj je zajemala kar 244 bolnišnic, od Irske do Izraela. Raziskovalci so analizirali DNK bakterije iz vzorcev okuženih pacientov. "Naše ugotovitve so, da so bolnišnice glavne posrednice pri širjenju bakterije," je dejala Davidova. Gre za eno izmed bolj pogostih bolnišničnih okužb. "Dejstvo, da smo našli iste primerke nevarnih vzorcev v različnih bolnišnicah Evrope, nam pove, da gre pri teh sevih za nekaj posebnega," je še povedala o študiji, ki so jo objavili v strokovni reviji Nature Microbiology. Na antibiotike odporna bakterija K. Pneumoniae se lahko še naprej širi oziroma prenese svojo odpornost na antibiotike na druge vrste bakterij. Dve bakteriji si z "bakterijskim seksom" oziroma konjugacijo lahko izmenjata genetske informacije, v študiji pa so ugotovili, da K. Pneumoniae pri tej "izmenjavi" deli svojo odpornost na karbapanemske antibiotike.

Okužbe z bakterijo Klebsiella pneumoniae najpogosteje prizadenejo dihala, sečila in rane. FOTO: Shutterstock