Na Facebooku odslej možnost izbrisa že poslanih sporočil

Ko so ugotovili, da lahko prvi mož Facebooka izbriše že poslana sporočila, so si to zaželeli tudi ostali uporabniki tega družbenega omrežja.

Facebook je novost lansiral približno 10 mesecev po tem, ko je prišlo na dan, da to lahko počne Mark Zuckerberg. V družbi so sprva trdili, da gre za "skrivno funkcijo, ki so jo vzpostavili za zaščito pogovorov zaposlenih v podjetju". Aprila 2018 so nato še dejali, da tega ne bodo več uporabljali, dokler to ne bo omogočeno vsem, piše The Guardian.

Podobna funkcija sicer deluje tudi v aplikaciji WhatsApp, prav tako Facebookovi storitvi za pošiljanje sporočil.

Januarja so iz družbe sporočili, da razmišljajo o združitvi tehničnih funkcij Messengerja, WhatsAppa in Instagramovih neposrednih sporočil, ki bi uporabnikom omogočila pošiljanje sporočil med vsemi tremi družbenimi omrežji.

Takšna združitev bi bila sicer precejšen logistični izziv, saj imajo vsa tri omrežja oziroma aplikacije na stotine milijonov uporabnikov in delujejo po različnih načelih. Bi pa združitev lahko Facebooku omogočila povečanje uporabe svojih sporočilnih storitev, konkurentom pa močno otežila pridobivanje novih uporabnikov.