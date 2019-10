Na freski upodobljen boj dveh gladiatorjev

Fresko so odkrili na steni pod stopniščem v stavbi, ki je bila najverjetneje nekakšna gostilna, kamor naj bi zahajali tudi gladiatorji, v zgornjih prostorih pa so po vsej verjetnosti služile spolne delavke. "Zelo verjetno so sem zahajali gladiatorji," je ob tem za Guardiandejal Massimo Osanna , vodja arheološkega parka."Smo v Regio V, nedaleč stran so se nahajale barake za gladiatorje, kjer so med drugim tudi poslikave, ki se nanašajo na ta svet."

Izredno dobro ohranjena freska prikazuje konec boja dveh gladiatorjev oziroma zmago prvega in vdajo drugega. Prikazuje dve vrsti gladiatorjev, ki se med seboj razlikujeta po oklepu in orožju - "murmillo", ki ima v eni roki ščit, v drugi pa drži krajši meč – na tleh poleg njega leži tračanski gladiator, ki je utrpel hude rane. Gre za najnovejše odkritje na severnem predelu arheološkega parka Pompejev Regio V, ki za javnost še ni odprt.

"Zanimiva pri tej freski je izjemno realistična upodobitev ran na zapestju in prsnem košu premaganega gladiatorja, iz ran teče kri... Ne vemo izida tega boja, lahko je umrl, ali pa mu je bilo izkazano usmiljenje."

Na območju Regio V so arheologi v zadnjem letu naleteli na več pomembnih odkritij, med drugim fresko, ki pripoveduje mitološko zgodbo Narcisa, okostje plemenskega žrebca s sedlom iz lesa in brona in bogatim okrasjem, ki je pripadal pomembnemu vojščaku, in morda najpomembneje – zapis, ki dokazuje, da je bilo mesto uničeno 17. oktobra leta 79. pr.n.št., in ne 24. avgusta tega leta, kot so sprva domnevali.

Antično rimsko mesto, ki ga je prekril vulkanski pepel, velja za drugo najbolj obiskano turistično znamenitost v Italiji – takoj za kolosejem v Rimu. Samo lani ga je obiskalo 3,6 milijona obiskovalcev.