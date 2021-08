Na Fursu predlagajo spremembe obdavčitve kriptovalut

To bi zanje pomenilo veliko poenostavitev, saj Furs ne bi več preverjal ali ugotavljal, koliko vmesnih transakcij je imel zavezanec ter koliko kriptovalut je kupil in prodal.

Gre za preveliko število transakcij (lahko jih je tudi več desettisoč) in v današnjem, vse bolj digitalnem obdobju, je treba uvajati enostavne obdavčitve, ki omogočajo enostavne davčne napovedi in hitro ter enostavno pobiranje davka, so prepričani na Fursu. Glede predloga nove ureditve še dodajajo, da bo v primeru izgube zavezanec moral to dokazati, torej bo treba pregledati vse transakcije.