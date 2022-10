Na Hrvaškem z novo metodo zdravljenja uspešno odstranili tumorje

Pacienta, na katerih so opravili poseg, so že v sredo brez zapletov in bolečin odpustili iz bolnišnice. Omenjena metoda bi lahko bila rešitev za terapijo tumorjev in metastaz globoko v jetrih, ki jih ni mogoče odstraniti s kirurškimi in drugimi metodami. Zelo pogosto jo uporabljajo tudi pri terapiji tumorjev na trebušni slinavki in prostati, ki so težko dostopni za klasične operacijske posege.

Poseg so spremljali tudi zdravniki iz držav iz regije, da bi se izobrazili o metodi in jo uvedli tudi v svoje zdravstvene ustanove, so še sporočili iz bolnišnice.