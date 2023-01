Na ISS novo leto pričakali z božičkovimi kapami in rusko solato

Vstop v novo leto so proslavili tudi na Mednarodni vesoljski postaji, kjer je posadka postavila novoletno drevesce, okrasila notranjost postaje in si nadela božičkove rdeče kape. Ruska ekipa kozmonavtov pa je kolege počastila z rusko solato.

Sedemčlanska mednarodna posadka Mednarodne vesoljske postaje (ISS) je vstop v novo leto proslavila s torto in "vesoljsko različico tradicionalne ruske solate", je za rusko tiskovno agencijo Tass povedal ruski kozmonavt Dmitrij Petelin. Kot je dejal, so skupaj s kolegoma Sergejem Prokopjevom in Ano Kikino pripravili tradicionalno rusko novoletno jed, znano tudi kot ruska solata. Ker je posadki zmanjkalo graha, so ga nadomestili s koruzo.

icon-expand Novo leto v vesolju FOTO: NASA

Skupaj z astronavti ameriške vesoljske agencije Nasa so se nato zbrali v ruskem delu ISS, da bi praznovali novo leto. Trenutno so na ISS po trije ruski in ameriški ter japonski astronavt. Ameriški astronavti se med novoletnimi prazniki na družbenih omrežjih niso veliko oglašali, medtem pa je Nasa na spletno platformo Flickr naložila nekaj fotografij posadke z božičkovimi kapami, nogavicami in prazničnimi puloverji.