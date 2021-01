Na izlet v vesolje? Ni problema, potrebujete 'le' 45 milijonov evrov

Trije bogataši iz ZDA, Kanade in Izraela bi lahko prihodnje leto postali vesoljski turisti.

Podjetje Axiom Space je včeraj sporočilo, da so za turistični polet na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) v okviru misije Ax-1 izbrali ameriškega podjetnika Larryja Connorja, izraelskega podjetnika in pilota Ejtana Stibeja in kanadskega investitorja Marka Pathyja. Poveljnik misije bo nekdanji astronavt ameriške agencije Nasa Michael Lopez-Alegria.

Odpravo organizirajo skupaj z ameriško vesoljsko agencijo Nasa in podjetjem SpaceX.

Izbranci bodo predvidoma v začetku prihodnjega leta poleteli proti ISS in tam ostali nekaj dni.

Po poročanju ameriških medijev so morali izbranci za komercialni let v vesolje odšteti po okoli 55 milijonov dolarjev (okoli 45 milijonov evrov) na osebo.