Na jugu puščave Atacama v Čilu od aprila naprej tudi slovenski teleskop

V okviru projekta GoChile bo Univerza v Novi Gorici skupaj s slovensko astronomsko revijo Spika postavila prvi slovenski teleskop v Čilu, in sicer na jugu puščave Atacama, natančneje na observatoriju El Sauce. To lokacijo so izbrali zaradi odličnih opazovalnih razmer (ozračje je izredno stabilno in čisto, zračna vlaga pa je nizka), temnega neba ter jasnih noči, ki jih je več kot 300 na leto. Tam so tudi drugi veliki svetovni observatoriji, kot so Gemini South, CTIO, La Silla, Las Campanas in drugi.

Projekt bo v prvi vrsti namenjen študentom študijske smeri Fizika in astrofizika na novogoriški univerzi, del opazovalnega časa na teleskopu pa bo na voljo tudi dijakom, ki bodo v projektu pridobivali praktične izkušnje z astronomskimi opazovanji in raziskovalnim delom, je pojasnila astrofizičarka z Univerze v Novi Gorici Andreja Gomboc, ki je skupaj z Matejem Mihelčičem iz revije Spika zasnovala projekt.

Teleskop trenutno še testirajo v Sloveniji, v začetku aprila pa ga bodo odpeljali v Čile. "Pomembno je, da ga tukaj testiramo, saj ga bo kasneje veliko bolj zahtevno popravljati. Teleskop bo namreč daljinsko voden in upravljan, zato mora vse delovati brezhibno," je dejala Gomboceva.