Na Kickstarterju uspešna pametna ptičja hišica, ki s pomočjo AI prepozna vrsto ptice

Ob začetku kampanje v sredo so si pri podjetju Bird Buddy (op. p. "Ptičji prijatelj") za osnovni cilj postavili zbrati 50.000 evrov. "Osnovni cilj smo dosegli v prvih 20 minutah, v malo več kot 24 urah pa smo zbrali že več kot pol milijona," je povedal Žiga Vrtačič, eden od soustanoviteljev projekta.

"Pričakovali smo uspešen zagon projekta, a obseg zanimanja nas je vseeno presenetil," je še dejal Vrtačič. Skupaj z njim sta soustanovitelja projekta še slovenski razvijalec Franci Zidar in ameriški industrijski oblikovalecKyle Buzzard, ki se je mednarodno uveljavil s svojo vlogo pri projektu Google Chromecast.

Kampanjo zbiranja sredstev nameravajo sicer zaključiti 14. januarja 2021, je še razvidno s spletne strani projekta na platformi Kickstarter.

Osnovni komplet pametne ptičje hišice Bird Buddy zajema sodobno zasnovano ptičjo hišico s posodo za ptičjo hrano in snemljivim modulom, ki vključuje majhno vgrajeno videokamero z mikrofonom in senzorjem za zaznavanje gibanja. Omenjeni senzor zazna prihod ptice in o tem prek brezžične povezave in mobilne aplikacije obvesti imetnika ptičje hišice. Uporabnik lahko potem s pomočjo aplikacije fotografira ptico, medtem ko se ta mudi v ptičji hišici.