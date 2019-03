Na Kitajskem odkrili 'osupljivo zakladnico' več tisoč fosilov

Na rečnem bregu v kitajski provinci Hubei so znanstveniki naleteli na neverjetno odkritje - na tisoče fosilov, ki segajo kar 518 milijonov let v preteklost oziroma v kambrijsko dobo, ki se je začela pred 541 milijoni let, z njo pa se je začel pravi izbruh organizmov na Zemlji. Novoodkrite fosile so že poimenovali kot "Qingjiang biota", po reki, kjer so odkrili fosile.

Odkritje je še posebej zanimivo in nenavadno, saj so se pri mnogih bitjih izjemno dobro skozi milijone let ohranila tudi mehka tkiva, kot so koža, oči in notranji organi. Kar polovica najdenih fosilov pa predstavlja še neodkrite vrste organizmov.

Skupno so odkrili kar 20.000 starodavnih organizmov, do sedaj pa so jih analizirali 4351 - med njimi so črvi, meduze, morske vetrnice in alge. Postali bodo "izredno pomemben vir pri preučevanju zgodnjega izvora bitij", je za BBCdejal profesor Xingliang Zhang s kitajske Northwest University.