Na Krasu odkrili prazgodovinske lovske megastrukture

Slovenska arheološka stroka je na Krasu prišla do izjemnega odkritja – več kilometrov dolgih kamnitih struktur, ki so jih prazgodovinske skupnosti uporabljale za množični lov na divjad. Kot sta sporočila avtorja raziskave, gre za eno največjih tovrstnih prazgodovinskih arhitektur v Evropi. Megastrukture so odkrili precej po naključju.

Lidarski posnetek površja Krasa razkriva ostanke več kilometrov dolgih usmerjevalnih zidov, ki se zlivajo v lijake in se končajo v pasteh pod stenami na robovih vrtač. FOTO: Dimitrij Mlekuž Vrhovnik - Filozofska fakulteta UL icon-expand

Študija, ki sta jo izvedla Dimitrij Mlekuž Vrhovnik z ljubljanske Filozofske fakultete in Tomaž Fabec z Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), temelji na zračnem laserskem skeniranju – LiDAR, terenskih raziskavah, izkopavanjih in analizah z uporabo geografskih informacijskih sistemov (GIS). Mlekuž Vrhovnik je povedal, da je študija rezultat dveletnega dela, da pa je do odkritja prišlo pravzaprav po naključju. Ob pregledovanju LiDAR posnetkov Krasa in kartiranju različnih značilnosti v okviru nekega drugega projekta je naletel na zanimivo značilnost, za katero ni natanko vedel, kako si jo razložiti.

Zadnji trenutki črede jelenov: 3D rekonstrukcija osrednje pasti z usmerjevalnimi zidovi, ki usmerjajo živali proti naravni skalni stopnji, kjer padejo čez rob in se ujamejo v past pod njo. FOTO: Dimitrij Mlekuž Vrhovnik - Filozofska fakulteta UL icon-expand

S Fabcem sta se nato odpravila na teren in prišla do zanimivega odkritja. Ker za svoje raziskave nista imela projektnega okvirja, sta jih izvajala v prostem času, a z vsemi dovoljenji, ob koncu sta bila deležna tudi finančne podpore nekaterih institucij. Izvedla sta celovito raziskavo in svoje odkritje objavila v današnji številki ugledne znanstvene revije Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Kot je poudaril Mlekuž Vrhovnik, je bilo odkritje precej naključno in tudi presenetljivo ter izstopa iz okvirja vseh ostalih arheoloških raziskav na Krasu, kar jih opravljajo.

Lovske skupnosti več tisoč let pred pojavom kmetijstva

Rezultati raziskave razkrivajo zapletene suhozidne sisteme v obliki lijaka, dolge od nekaj sto metrov do več kilometrov, ki se zaključujejo s pastmi pod skalnimi stopnjami ali stenami, v katere so prazgodovinske skupnosti usmerjale črede divjih živali. Izkopavanje ene od pasti je pokazalo, da je bila struktura okoli 3500 pred sedanjostjo že dolgo opuščena. Kot avtorja navajata v povzetku članka, so podobne strukture poznane predvsem iz puščav Bližnjega vzhoda in Severne Afrike, a odkritje s Krasa kaže, da so bile tovrstne lovske strukture prisotne tudi v evropskem prostoru, verjetno že kmalu po koncu ledene dobe – torej več tisoč let pred pojavom kmetijstva.

Ruševina usmerjevalnega zidu na terenu. Zidovi so zgrajeni iz velikih, korodiranih apnenčastih kamnov, široki približno en meter in visoki do enega metra. FOTO: Tomaž Fabec - ZVKDS icon-expand