Na Luni odkrili jamo, ki bi lahko služila za izgradnjo stalne baze

Lorenzo Bruzzone in Leonardo Carrer iz Univerze v Trentu sta skupaj z ekipo s pomočjo radarja odkrila jamo na območju, imenovanem Morje tišine, nedaleč od mesta, kjer sta pred 55 leti na Luno stopila astronavta Neil Armstrong in Buzz Aldrin.

Udrtina do votline je verjetno nastala zaradi propadanja lavnih cevi. Po mnenju znanstvenikov radarski podatki razkrivajo le začetni del podzemne votline. Ocenili so, da je široka vsaj 40 metrov in dolga več deset metrov, verjetno še več.

"Lunine jame ostajajo skrivnost že več kot 50 let. Zato je vznemirljivo, da smo lahko končno dokazali obstoj" ene od njih, sta v elektronskem sporočilu zapisala Leonardo Carrer in Lorenzo Bruzzone z Univerze v Trentu. Prva ugibanja, da so na Luni jame, so se namreč pojavila pred okoli 50 leti. Že pred nekaj leti pa so odkrili številne udrtine.

Ugotovitve nakazujejo, da bi lahko bilo na Luni na stotine jam in na tisoče lavnih cevi. Takšni kraji bi lahko služili kot naravno zavetje za astronavte, ki bi jih zaščitili pred kozmičnimi žarki, sevanjem Sonca ter pred udarci mikrometeoritov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kamnine in drugi materiali v teh votlinah lahko znanstvenikom pomagajo tudi bolje razumeti razvoj Lune, zlasti njeno vulkansko dejavnost. Ugotovitve je italijanska ekipa objavila v znanstveni reviji Nature Astronomy.