Nova stopnička za trboveljski Dewesoft: 'Naše stopinje vidne v vsem, kar leti'

Novembra je na pot proti Luni Nasa prvič izstrelila raketo SLS, kar bi ji težko uspelo brez Dewesoftove tehnologije. In tudi to je italijansko vesoljsko agencijo dokončno prepričalo, da so Slovenci tisto, kar iščejo in potrebujejo. Giorgio Saccoccia, predsednik Italijanske vesoljske agencije (ASI), pravi: "Slovenija in Italija imata skupne interese, ko govorimo o vesolju. Navdušen sem nad tem, kar sem videl, in verjamem, da bo v prihodnosti za Dewesoft veliko priložnosti, da stori še več na tem področju, tudi za Italijo."