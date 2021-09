Na Marsu odkrili ostanke več tisoč velikih vulkanskih izbruhov

Znanstveniki so odkrili dokaze, da je območje na severu Marsa v časovnem obdobju 500 milijonov let doživelo več tisoč vulkanskih "superizbruhov". Ti so povzročili številne podnebne spremembe, nekatere naj bi trajale celo več desetletij. Kot ugotavljajo znanstveniki, je zanimivo predvsem to, da so bili eksplozivni vulkani glede na do zdaj zbrane podatke prisotni le na enem območju Marsa.

Izbruhi nekaterih vulkanov na Marsu so bili tako močni, da so v zrak pognali za več oceanov veliko količino prahu in toksičnih plinov. To je preprečilo, da bi sončna svetloba pripotovala do površja planeta. Med raziskovanjem topografije in mineralne sestave območja na severu tega rdečega planeta, ki se imenuje Arabia Terra, so znanstveniki odkrili dokaze o več tisoč takšnih velikih izbruhih, ki so pred približno štirimi milijardami let v časovnem obdobju 500 milijonov let predrli površino planeta.

icon-expand Kraterji na območju Arabie Terre. FOTO: NASA

Prav vsak od teh izbruhov je močno vplival na podnebje na Marsu. Nekateri so ga spremenili celo za več desetletij. "Plin bi lahko zgostil atmosfero ali pa zastrl sonce in tako poskrbel za ohladitev atmosfere," je dejal Nasin geolog Patrick Whelley, ki je vodil študijo na Arabii Terri. Po takšnem izbruhu se je vulkan sesedel v ogromno kaldero.

Kaldera je geološka oblika, ki nastane zaradi sesedanja vulkana samega vase. Kaldere obstajajo tudi na Zemlji, njihov premer pa je lahko velik tudi več kilometrov.

Na raziskovanem območju so znanstveniki sprva odkrili sedem kalder, ki so bile prvi pokazatelj, da bi lahko nekoč tam obstajali aktivni vulkani. V preteklosti so znanstveniki verjeli, da gre za vdolbine, ki so na površju Marsa ostale po padcu asteroidov. A študija iz leta 2013 je prvič predlagala, da bi lahko šlo za vulkanske kaldere. Whelley in njegovi sodelavci so začeli dokaze o pepelu iskati po srečanju z vulkanologinjo Alexandro Mariello Novak, ki je z uporabo Nasinih podatkov z Marsa na planetu že iskala pepel. Vulkanologinja je združila moči z Whelleyjem in njegovo ekipo ter pozornost preusmerila prav na Arabio Terro. Znanstveniki, ki so leta 2013 identificirali kaldere, so na podlagi velikosti posamezne kaldere izračunali tudi velikost izbruha. Ta informacija je Whelleyjevi ekipi omogočila, da je preračunala, koliko izbruhov bi bilo potrebnih za debelino pepela, ki so jo odkrili. In izračuni so pokazali, da je izbruhnilo več tisoč vulkanov.