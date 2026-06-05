Na Mednarodni vesoljski postaji razpoke, astronavti pripravljeni na evakuacijo

Astronavtom na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) je bilo naročeno, naj si nadenejo vesoljske obleke ter se odpravijo v priključena plovila – za primer, če bo potrebna nujna evakuacija, je sporočila ameriška vesoljska agencija Nasa. Na postaji namreč potekajo popravila za odpravo puščanja zraka.

"Na predoru servisnega modula Zvezda, znanem kot PrK, že nekaj časa nastajajo razpoke," so pojasnili. Posledično iz njega uhaja zrak. "Po novem puščanju se je Roscosmos (ruska vesoljska agencija - op.p.) odločil za izvedbo obsežnejšega popravila," so navedli v sporočilu za javnost. Ob tem do dodali, da so "iz previdnosti" vsem štirim članom posadke SpaceX Crew-12 in enemu astronavtu Nase naročili, naj "med popravilom v vesoljskem plovilu Dragon zavzamejo dvignjen varnostni položaj" .

Astronavti na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) so bili zaradi popravil napoteni v vesoljsko plovilo.

Postaja se po poročanju BBC s tovrstno težavo sicer ne sooča prvič – o razpokah, ki povzročajo uhajanje zraka, poročajo že pet ali šest let. Vendar pa je agencija Roskozmos minuli mesec po prihodu ruskega tovornega plovila na ISS opazila padec pritiska v omenjenem tunelu, zaradi česar so se namesto za manjše posege odločili za obsežnejše popravilo.

Nasa je peterici astronavtov naročila, naj to obdobje preživijo na priključenem vesoljskem plovilu SpaceX, medtem ko ruska kozmonavta izvajata popravila. Ukrep so opisali kot previdnosten.

ISS kroži okoli Zemlje že 25 let in velja za najkompleksnejši mednarodni inženirski projekt, kadar koli zgrajen. Sestavljena je iz ruskega in ameriškega segmenta, v njej pa so tudi moduli evropske in japonske vesoljske agencije.

Potuje s hitrostjo 27.000 do 28.000 km/h in obkroži Zemljo približno vsakih 90 minut.

Poleg izvajanja poskusov, ki jih opravljajo na vesoljski postaji, so astronavti sami testni subjekti. Pred, med in po vesoljskih poletih strokovnjaki pri njih opravijo številne meritve, ki pomagajo bolje razumeti, kako lahko ljudje preživijo dolgotrajne misije, navaja BBC. Večina posadk na krovu služi približno šest mesecev.