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Znanost in tehnologija

Na Mednarodni vesoljski postaji razpoke, astronavti pripravljeni na evakuacijo

Washington, 05. 06. 2026 17.24 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
Ti.Š. STA
Nasa je peterici astronavtov naročila, naj to obdobje preživijo na priključenem vesoljskem plovilu SpaceX, medtem ko ruska kozmonavta izvajata popravila. Ukrep so opisali kot previdnosten.

Več astronavtov na Mednarodni vesoljski postaji je začasno zapustilo območje postaje in se namestilo v priključeno vesoljsko plovilo, medtem ko ruska člana posadke izvajata popravila na eni od struktur postaje, ki so potrebna zaradi uhajanja zraka, je sporočila ameriška vesoljska agencija Nasa.

Astronavtom na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) je bilo naročeno, naj si nadenejo vesoljske obleke ter se odpravijo v priključena plovila – za primer, če bo potrebna nujna evakuacija, je sporočila ameriška vesoljska agencija Nasa. Na postaji namreč potekajo popravila za odpravo puščanja zraka.

Razpoke in puščanje na ruskem delu postaje v tunelu modula Zvezda

"Na predoru servisnega modula Zvezda, znanem kot PrK, že nekaj časa nastajajo razpoke," so pojasnili. Posledično iz njega uhaja zrak. "Po novem puščanju se je Roscosmos (ruska vesoljska agencija - op.p.) odločil za izvedbo obsežnejšega popravila," so navedli v sporočilu za javnost. Ob tem do dodali, da so "iz previdnosti" vsem štirim članom posadke SpaceX Crew-12 in enemu astronavtu Nase naročili, naj "med popravilom v vesoljskem plovilu Dragon zavzamejo dvignjen varnostni položaj".

Astronavti na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) so bili zaradi popravil napoteni v vesoljsko plovilo.
Astronavti na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) so bili zaradi popravil napoteni v vesoljsko plovilo.
FOTO: AP

Postaja se po poročanju BBC s tovrstno težavo sicer ne sooča prvič – o razpokah, ki povzročajo uhajanje zraka, poročajo že pet ali šest let. Vendar pa je agencija Roskozmos minuli mesec po prihodu ruskega tovornega plovila na ISS opazila padec pritiska v omenjenem tunelu, zaradi česar so se namesto za manjše posege odločili za obsežnejše popravilo.

Nasa je peterici astronavtov naročila, naj to obdobje preživijo na priključenem vesoljskem plovilu SpaceX, medtem ko ruska kozmonavta izvajata popravila. Ukrep so opisali kot previdnosten.
Nasa je peterici astronavtov naročila, naj to obdobje preživijo na priključenem vesoljskem plovilu SpaceX, medtem ko ruska kozmonavta izvajata popravila. Ukrep so opisali kot previdnosten.
FOTO: Shutterstock

ISS kroži okoli Zemlje že 25 let in velja za najkompleksnejši mednarodni inženirski projekt, kadar koli zgrajen. Sestavljena je iz ruskega in ameriškega segmenta, v njej pa so tudi moduli evropske in japonske vesoljske agencije.

Potuje s hitrostjo 27.000 do 28.000 km/h in obkroži Zemljo približno vsakih 90 minut.

Poleg izvajanja poskusov, ki jih opravljajo na vesoljski postaji, so astronavti sami testni subjekti. Pred, med in po vesoljskih poletih strokovnjaki pri njih opravijo številne meritve, ki pomagajo bolje razumeti, kako lahko ljudje preživijo dolgotrajne misije, navaja BBC. Večina posadk na krovu služi približno šest mesecev.

Mednarodna vesoljska postaja razpoke popravilo astronavti

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KOMENTARJI3

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Watcherman
05. 06. 2026 18.28
In za brihte spet ne bo nič resnično čeprav je.Lp
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0 0
ivan res grozni
05. 06. 2026 18.26
Ruski moduli MVP so že leta problematični. Ruska vesoljska industrija je na tleh in diha že na škrge.
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+3
3 0
MajaZzz
05. 06. 2026 18.43
Zakaj bi metali miljarde za nekaj kar že razumemo? Vsa tehnologija je prišla iz teh poskusov in odprav. Limit smo dosegli sedaj niti Mars ne predstavlja ovire ampak tam ni nič zato bo odprava na Mars samo kazanje mišic in nič drugega. V realnosti pa ne bomo dosegli nič. Zato se temu izogibajo. Uri dlje v vesolje je pa tud8 z boljšo tehnologijo sporno. Tudi če ti podpišeš da greš bo ta pot trajala stoletja in otroci rojeni na tej odpravi je bodo dali soglasja da so rojeni sredi vesolja brez možnosti da živijo na Zemlji.
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0 0
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