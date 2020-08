Na Mednarodni vesoljski postaji uhaja zrak, varnost posadke ni grožena

Puščanje zraka so prvič opazili septembra 2019, vendar ni motilo običajnih operacij. Prav tako se hitrost izgube zraka ni pospešila ali bila dovolj visoka, da bi povzročila alarm. Nasa je spremljala razmere in se osredotočila na druge prednostne naloge postaje, preden se je lotila puščanja, je povedal tiskovni predstavnik agencije Dan Huot .

Nasa na mednarodni vesoljski postaji išče vir manjšega uhajanja zraka, poroča Space.com . Člani sedanje ekspedicije 63 niso v neposredni nevarnosti in bodo konec tedna preživeli v ruskem segmentu laboratorija v orbiti, znotraj servisnega modula Zvezda, so danes sporočili uradniki Nase.

Zadnje mesece so bili na postaji zelo zaposleni. Nasa in SpaceX sta opravila prvo posadko komercialne misije v orbiti, imenovano Demo-2, agencijski astronavti pa so končali več zapletenih vesoljskih sprehodov, da bi popravili pokvarjen detektor temne snovi in ​​posodobili baterije za postajo. Baterije bodo potrebne za napajanje postaje do njenega načrtovanega konca življenjske dobe leta 2024, ki bi jo lahko podaljšali na 2028 ali pozneje, če bi se vsi strinjali."Zdaj, ko imamo v operacijah razmeroma tiho obdobje – sprehode, promet z vozili – bo posadka zapirala lopute na vsakem posameznem modulu, tako da lahko tla nadzirajo pritisk vsakega modula, da dodatno izolira vir puščanja," je dejal Huot. "To je najučinkovitejše sredstvo za iskanje uhajanja, saj je tako majhno,"je dodal. "Ne vemo natančno, če je puščanje v ameriškem ali ruskem segmentu, in ne bomo vedeli, dokler ne bomo pregledali podatkov iz testov tega vikenda."

Medtem ko je stopnja puščanja višja kot običajno, je še vedno v okviru specifikacij za postajo in ne predstavlja neposredne nevarnosti za posadko, so poudarili Nasini uradniki. Astronavti se med treningom za bivanje na vesoljski postaji, ki so običajno dolgi približno šest mesecev, sicer soočijo tudi s simulacijami puščanja zraka.

Trenutna preiskava puščanja zraka ni prva, ki so jo opravili člani ekipe vesoljske postaje. In Nasini uradniki so poudarili, da je to puščanje manjše od tistega, s katerim so se leta 2018 srečali astronavti. Avgusta 2018 so v ruskem vesoljskem plovilu Soyuz, pritrjenem na postajo, odkrili manjše puščanje zraka, člani posadke Expedition 56 pa so na koncu v trupu Soyuza našli dvomilimetrsko luknjo. Ruski uradniki so raziskali vzrok puščanja, čeprav so septembra poročila v medijih navajala, da niso pripravljeni javno deliti tega, kar se je zgodilo.

"Glavna stvar je, da ne gre za puščanje v isti soseščini kot v vesoljskem plovilu Sojuz avgusta 2018, ali da predstavlja takojšnje ali celo dolgoročno tveganje za varnost posadko," je dejal Huot. "Postaja je v celoti sposobna vzdrževati normalno delovanje s trenutno stopnjo puščanja, zdaj pa imamo priložnost, da jo preizkusimo in izoliramo."

V dolgi zgodovini postaje je prišlo do več manjših dogodkov puščanja zraka. Na primer, astronavtMichael Foaleje novembra 2004 našel majhno puščanje zraka, ki je za tri tedne zmedlo nadzorovalce. Uhajanje je našel v glavnem oknu v ameriškem laboratoriju Destiny, v fleksibilnem kablu, imenovanem vakuumski mostiček. Kabel se je običajno uporabljal za pomoč pri izenačevanju zračnega tlaka v oknu, ki je imelo več podoknov. Toda Foale je opazil znake puščanja na območju, kjer je bila cev povezana z jeklenim pasom na robu okna.

Nasa je na kratko odpravila še eno majhno uhajanje zraka leta 2007, kmalu po namestitvi takrat novega modula Harmony, ki ga upravlja NASA.