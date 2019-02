Na Mednarodno vesoljsko postajo bosta 2021 poletela turista

Ruski Roskozmos je namreč podpisal pogodbo z ameriškim zasebnim podjetjem Space Adventures o izvedbi "kratkotrajnega vesoljskega poleta na Mednarodno vesoljsko postajo dveh neprofesionalnih astronavtov," so zapisali v izjavi za javnost. Poletela bosta na ruski del ISS. Potrdili so tudi, da so že začeli proizvajati plovilo Sojuz-MS, ki naj bi bilo namenjeno turističnim poletom v vesolje.

Rusija je s podjetjem Space Adventures že leta 2001 poslala prvega turista v vesolje – ameriškega milijonarja Dennisa Tita. Od takrat pa je v vesolje poletelo še sedem ljudi, eden izmed njih dvakrat. Zadnji tovrstni polet je potekal septembra 2009, poroča ruska Tass.