Na mestu, kjer bo na Gvamu stala nova ameriška vojaška baza, našli starodavno grobišče

Arheološke raziskave prihajajo po tem, ko so na lokaciji, predvideni za gradnjo oporišča, našli grobišča in starodavne človeške ostanke, pa tudi peči, orodje in lončenino.

Gvamski državni urad za ohranjanje zgodovine in zaščito kulturne dediščine (State Historic Preservation Office - SHPO) poroča, da so v zadnjem letu na več ločenih gradbiščih znotraj baze odkrili skoraj ducat starodavnih grobišč, ki datirajo v obdobje od leta 1500 pred našim štetjem do 1000 našega štetja. Že lani julija pa je agencija za zaščito kulturnozgodovinskih artefaktov navajala, da so arheologi poleg starodavnih človeških ostankov izkopali še možnarje, zemeljske peči, orodje, keramiko in druge pomembne artefakte. Gre za nahajališče, prepoznano kot antična vas Haputo.

Vojaško oporišče, ki ga sicer šele gradijo, bo dom 5000 ameriškim marincem, ki jih bodo z Okinave premestile v Gvam. Del baze so odprli že oktobra lani, gradnja preostalih delov kompleksa, ki zajema okoli 16 projektov, se medtem nadaljuje, poroča The Guardian .

Odbor je minuli teden organiziral okroglo mizo, na katero so povabili tudi predstavnike lokalne skupnosti. Podrobno so zaslišali strokovnjake, ki bodo zdaj preučili stanje grobišč in najdenih ostankov.

Med skoraj leto dni dolgimi pripravami na gradnjo vojaškega kampa Blaz so na predvidenem mestu odkrili slab ducat starodavnih grobišč. Najdeni predmeti vključujejo delce malte in drugih gradbenih materialov, dele zemeljskih peči, orodje in keramiko.

"Treba se je zavedati, da to gradbišče ni le mesto bodoče baze marincev, ampak tudi živi muzej, kjer so izredno pomembni artefakti ljudstva Čamoro – ostanki starodavne vasice Maguak (tudi Magua'), ter ostanki naših prednikov, ki so tam živeli in bili položeni k večnemu počitku," je dejala Nelsonova. "Ker se po stoletjih nemotenega miru odkriva čedalje več ostankov naših prednikov, je edino primerno, da se naše ljudi vključi v duh 'inafa'maolek' in da se to razširi na našo kulturno prakso izraza spoštovanja," je dodala.

Motnje in posegi v pomembne kulturne znamenitosti na Gvamu zaradi obrambne ekpanzije so bile v preteklosti sicer eden ključnih sprožilcev konfliktov med vojsko in lokalno skupnostjo.

"Menim, da je vojski resnično lahko v sramoto, da je javno dala vedeti, da vrednote naše skupnosti niso vzete v obzir," pa pravi lokalna aktivistka Moneka de Oro. "Naš cilj je spominjanje, da je ta dežela sveta; mi smo njeni varuhi in branitelji. Ne glede na to, kdo pride in ne glede na to, katere zastave so tukaj dvignjene, so ljudje, ki imajo najmočnejšo povezavo z našo zemljo, staroselski Čamori," je dodala.