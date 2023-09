Na morskem dnu beležimo rekorden vročinski val

Vročinske valove se pogosto omenja v povezavi z bledenjem koral in propadanjem koralnih grebenov. Pregrevanje površine morja znanstveniki spremljajo s pomočjo satelitov, ki dnevno merijo temperaturo površine morja v vseh svetovnih oceanih. In ti podatki kažejo, da so tudi morski vročinski valovi iz leta v leto pogostejši.

Morda je širši javnosti manj znano, a podobno kot na kopnem se vročinski valovi pojavljajo tudi v morju. "O vročinskem valu govorimo, kadar temperatura močno preseže tipično temperaturo za tisto obdobje," so pojasnili v NIB. Temperatura vode pri dnu Tržaškega zaliva, to je na globini 22 metrov, se je močno povečala, medtem ko so temperature na površini, čeprav višje od povprečja, bolj zmerno naraščale, kažejo poročila Morske biološke postaje Piran.

Izmerjene dnevne temperature, ki jih prikazujejo spodnji grafi, kažejo, da se trenutno odvija vročinski val II. in III. kategorije (od štirih), opozarjajo v NIB. "Kar je primerljivo z izjemno vročimi poletji, kot smo ga na primer doživeli leta 2003. Vendar tokrat niso ogroženi ljudje in kopenski organizmi, temveč organizmi, ki prebivajo na dnu morja. Ti organizmi so pogosto pritrjeni in nimajo možnosti umika v bolj varna okolja," so dodali.