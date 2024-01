Osupljive podobe vesolja, ovekovečene tudi na poštnih znamkah

Na drugi znamki pa so upodobljeni Stebri stvarjenja, ki jih je prav tako posnel Webbov teleskop. To vesoljsko tihožitje je prvič zaslovelo s pomočjo Webbovega predhodnika Hubbla. V območju Stebrov stvarjenja nove zvezde nastajajo v gostih oblakih plina in prahu. Tridimenzionalni stebri, ki se nahajajo znotraj ogromne Orlove meglice, od nas oddaljene 6500 svetlobnih let, so videti kot veličastne skalne formacije, vendar pa so v resnici veliko bolj prepustni. Sestavljeni so iz hladnega medzvezdnega plina in prahu, ki se v bližnji infrardeči svetlobi včasih zdi polprosojen.