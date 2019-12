Na Otoku razvijajo revolucionarni urinski test za odkrivanje raka prostate

"Mi pa smo razvili test PUR, ki preučuje izražanje genov v vzorcih urina in zagotavlja ključne informacije o tem, ali je rak agresiven ali je tveganje nizko," je pojasnil. Pri tem testiranju moški urin zberejo doma pri prvem uriniranju v dnevu. Pri prvem uriniranju so namreč ravni biomarkerjev iz prostate precej višje in bolj konsistentne, kar je velik napredek, je dodal Clark.

"Najpogosteje uporabljani testi za raka prostate so krvni testi, rektalni digitalni pregled, slikanje z magnetno resonanco ali biopsija,"je povedal vodja raziskave Jeremy Clark z medicinske fakultete na britanski univerzi University of East Anglia.

V preizkusu testa je sodelovalo 14 moških, ki so vzorec urina zbrali doma. Te vzorce so primerjali z vzorci, zbranimi po rektalnem pregledu. Ugotovili so, da so pri prvem vzorcu biomarkerji za raka prostate precej bolj vidni kot pri drugem vzorcu, piše na spletnih straneh univerze.

Pet let prej kot standardne klinične metode natančno pokaže rezultate

To, da lahko urin zberejo doma in ga zgolj oddajo na analizo, bi lahko po mnenju Clarka pomenilo pravo revolucijo pri diagnosticiranju raka prostate. "To pomeni, da moškim ne bi bilo treba na rektalni digitalni pregled, kar pomeni precej manj stresa, testirali pa bi lahko veliko več bolnikov," je dejal.

Test PUR pet let prej kot standardne klinične metode natančno pokaže, ali ima nekdo agresivno obliko raka, in ali bo potreboval zdravljenje, je povedal raziskovalec. Tisti, ki bodo na testu negativni, se bodo tako lahko v prihodnosti testirali zgolj vsaki dve ali tri leta. Trenutno morajo namreč tisti, pri katerih spremljajo napredovanje bolezni, vsakih šest do 12 mesecev v bolnišnico na bolečo biopsijo.