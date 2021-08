Na področju dezinformacij bo Twitter sodeloval z mediji

Twitter bo sodeloval z dvema največjima mednarodnima tiskovnima agencijama, Reutersom in AP, da bi na svojem spletnem mestu za pošiljanje sporočil ustavil dezinformacije.

Novinarski agenciji Reuters in Associated Press bosta Twitterju pomagali dati več ozadja in osnovnih informacij o dogodkih, o katerih uporabniki veliko tvitajo. Twitter upa, da bo omenjeno sodelovanje preprečilo širjenje zavajajočih informacij, saj se je ponovno pojavil pritisk na Twitter, naj odstrani lažne vsebine s platforme. Twitter je zato dejal, da mu bo partnerstvo omogočilo hitro zagotavljanje točnih in verodostojnih informacij, "ko so dejstva sporna".

V začetku tega leta je Twitter predstavil Birdwatch, nov sistem moderiranja skupnosti, ki je prostovoljcem omogočil označevanje tvitov, za katere menijo, da niso pravilni.

"Namesto da bi čakal, da nekaj postane viralno, bo Twitter kontekstualiziral razvoj diskurza z ali v pričakovanju javne debate," je dejal Twitter. Trenutno, ko se na Twitterju razvijejo veliki ali hitro rastoči pogovori, ki so lahko omembe vredni ali sporni, Twitterjeva ekipa Curation poišče informacije iz zanesljivih virov in spodbuja ustrezen diskurz, da bi preprečila morebitne zavajajoče informacije, ki so jih objavili uporabniki. Twitter je v objavi še zapisal, da bo gradivo Reutersa in AP izboljšalo verodostojnost informacij na platformi, ko ekipa Twitterja Curation "nima posebnega znanja ali dostopa do dovolj velikega števila verodostojnih poročil na Twitterju".

icon-expand Twitter FOTO: Dreamstime

Twitter bo sodeloval ločeno z obema konkurenčnima tiskovnima agencijama in se bo najprej osredotočil na vsebino v angleškem jeziku. Hazel Baker, vodja zbiranja novic, ki jih ustvarijo pri Reutersu, je dejala, da so zaupanje, natančnost in nepristranskost "središče tega, kar Reuters počne vsak dan", in "spodbujajo zavezo podjetja, da ustavi širjenje napačnih informacij". Tom Januszewski, podpredsednik AP za globalni poslovni razvoj, je v izjavi dejal, da ima medijsko podjetje "dolgo zgodovino tesnega sodelovanja s Twitterjem in z drugimi platformami, da širi doseg dejanskega novinarstva". Tako Reuters kot AP pri preverjanju dejstev sodelujeta tudi s Facebookom. Twitter je dodal, da bo to delo neodvisno od dela njegovih skupin za zaupanje in varnost, ki ugotavljajo, ali tviti kršijo pravila družbe. Poročilo NYU Stern za leto 2020 je pokazalo, da ima Twitter približno 1500 moderatorjev – s 199 milijoni dnevnih uporabnikov Twitterja po vsem svetu.