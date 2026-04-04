Na pol poti do Lune: 'Naš dom je iz vesolja čudovit'

Četverica astronavtov na plovilu Orion je med svojo vesoljsko odisejo že posnela več spektakularnih fotografij, ki jih je posredovala ekipam na Zemlji.
Prvo so naslovili "Pozdravljen" in prikazuje prostrano modrino Atlantskega oceana, ki jo uokvirja sij atmosfere, ko Zemlja zasenči Sonce. Na obeh polih je viden tudi zelen polarni sij.
Zemlja je na fotografiji obrnjena "na glavo" - na levi strani sta vidna Sahara in Iberski polotok, na desni pa vzhodni del Južne Amerike.
Nasa je ob tem svetlo piko na spodnji desni strani fotografije prepoznala kot Venero.
Slike so bile posnete v zgodnjih jutranjih urah petka, ko so uspešno zaključili translunarno vžiganje, ki je Orion usmerilo iz Zemljine orbite. Poveljnik misije Reid Wiseman je dejal, da je bilo sprva težko fotografirati Zemljo iz vesolja, saj da je razdalja otežila prilagajanje nastavitev osvetlitve."Podobno je fotografiranju Lune z Zemlje," je karikiral.
Druga fotografija, ki jo je posnel Wiseman, prikazuje Zemljo med nočjo in dnevom. Meja med osvetljeno in temno poloblo je znana kot "terminator".
Kasneje pa je Nasa objavila še eno fotografijo, ki prikazuje Zemljo v skoraj popolni temi, osvetljujejo jo le človeške luči.
Ob tem so objavili tudi primerjavo med fotografijo Zemlje iz leta 2026 in podobo, ki jo je ustvarila ekipa misije Apollo 17 leta 1972. "V zadnjih 54 letih se še nismo dvignili tako visoko. A ena stvar ostaja enaka - naš dom je iz vesolja resnično čudovit," so zapisali.
Artemis 2 je zdaj na krožni poti, ki bo posadko ponesla okoli oddaljene strani Lune in nazaj. To je tudi prvi polet po letu 1972, ki je ljudi popeljal izven Zemljine orbite. Po pričakovanjih naj bi oddaljeno stran Lune plovilo obletelo 6. aprila, nato pa naj bi se 10. aprila vrnili nazaj na Zemljo.
