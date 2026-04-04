Na pol poti do Lune: 'Naš dom je iz vesolja čudovit'

Četverica astronavtov na plovilu Orion je med svojo vesoljsko odisejo že posnela več spektakularnih fotografij, ki jih je posredovala ekipam na Zemlji.

Prvo so naslovili "Pozdravljen" in prikazuje prostrano modrino Atlantskega oceana, ki jo uokvirja sij atmosfere, ko Zemlja zasenči Sonce. Na obeh polih je viden tudi zelen polarni sij.

Zemlja je na fotografiji obrnjena "na glavo" - na levi strani sta vidna Sahara in Iberski polotok, na desni pa vzhodni del Južne Amerike.

Nasa je ob tem svetlo piko na spodnji desni strani fotografije prepoznala kot Venero.

Slike so bile posnete v zgodnjih jutranjih urah petka, ko so uspešno zaključili translunarno vžiganje, ki je Orion usmerilo iz Zemljine orbite. Poveljnik misije Reid Wiseman je dejal, da je bilo sprva težko fotografirati Zemljo iz vesolja, saj da je razdalja otežila prilagajanje nastavitev osvetlitve."Podobno je fotografiranju Lune z Zemlje," je karikiral.