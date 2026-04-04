Znanost in tehnologija

Na pol poti do Lune: 'Naš dom je iz vesolja čudovit'

Miami, 04. 04. 2026 08.45 pred 24 dnevi 2 min branja 149

Avtor:
M.P.
Fotografije Zemlje

Vesoljska agencija Nasa je zjutraj sporočila, da je vesoljsko plovilo Orion od Zemlje oddaljeno 228.500 kilometrov, od Lune pa 212.000 kilometrov. To pomeni, da so štirje astronavti trenutno na približno polovici poti do našega edinega naravnega satelita. Plovilo ga bo v prihodnjih dneh obkrožilo in se s tem pomaknilo tudi do oddaljene strani Lune, ko bodo Nasine ekipe na Zemlji za kratek čas izgubile stik z Orionom in njegovo posadko.

Četverica astronavtov na plovilu Orion je med svojo vesoljsko odisejo že posnela več spektakularnih fotografij, ki jih je posredovala ekipam na Zemlji.

Misija Artemis 2 - kontrolna soba
FOTO: Profimedia

Prvo so naslovili "Pozdravljen" in prikazuje prostrano modrino Atlantskega oceana, ki jo uokvirja sij atmosfere, ko Zemlja zasenči Sonce. Na obeh polih je viden tudi zelen polarni sij.

Zemlja je na fotografiji obrnjena "na glavo" - na levi strani sta vidna Sahara in Iberski polotok, na desni pa vzhodni del Južne Amerike.

Nasa je ob tem svetlo piko na spodnji desni strani fotografije prepoznala kot Venero.

Slike so bile posnete v zgodnjih jutranjih urah petka, ko so uspešno zaključili translunarno vžiganje, ki je Orion usmerilo iz Zemljine orbite. Poveljnik misije Reid Wiseman je dejal, da je bilo sprva težko fotografirati Zemljo iz vesolja, saj da je razdalja otežila prilagajanje nastavitev osvetlitve."Podobno je fotografiranju Lune z Zemlje," je karikiral.

Preberi še Astronavti domov poslali spektakularne fotografije Zemlje

Druga fotografija, ki jo je posnel Wiseman, prikazuje Zemljo med nočjo in dnevom. Meja med osvetljeno in temno poloblo je znana kot "terminator".

Kasneje pa je Nasa objavila še eno fotografijo, ki prikazuje Zemljo v skoraj popolni temi, osvetljujejo jo le človeške luči.

Ob tem so objavili tudi primerjavo med fotografijo Zemlje iz leta 2026 in podobo, ki jo je ustvarila ekipa misije Apollo 17 leta 1972. "V zadnjih 54 letih se še nismo dvignili tako visoko. A ena stvar ostaja enaka - naš dom je iz vesolja resnično čudovit," so zapisali.

Artemis 2 je zdaj na krožni poti, ki bo posadko ponesla okoli oddaljene strani Lune in nazaj. To je tudi prvi polet po letu 1972, ki je ljudi popeljal izven Zemljine orbite. Po pričakovanjih naj bi oddaljeno stran Lune plovilo obletelo 6. aprila, nato pa naj bi se 10. aprila vrnili nazaj na Zemljo.

luna artemis 2 vesolje nasa
KOMENTARJI149

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
DAEMONIUM
05. 04. 2026 10.57
a nebo raje pisali o korupciji Dominike??? ste že pozabili kako je po vseh rtvjuh razlagala kakšna velika pridobitev je arbitraza za Slovenijo,, a kruta realnost o kateri se ne govori??! Hrvatje in Italijani so si razdelili Jadran 50:50 in Slovenijo zaprli v koprski zaliv
Greznica
05. 04. 2026 09.21
torej zemlja je okrogla ! za une ki bluzijo o ravnini
St. Gallen
04. 04. 2026 20.02
Ko vam Rtv s programom zamuja 4 minute je vse jasno
flojdi
04. 04. 2026 19.35
..na teh fotkah ne vidim nic podobnega globusu v soli..
FIRBCA
04. 04. 2026 19.23
tu se vidi koliko ljudi je za na luno na take plehke clanke ko se usmerja pozornost drugam toliko komentarjev Se mal pa bodo zopet ne zemljani in zeleni marsovcki joj kolk boste imeli za pisat. Vesele praznike vsem vernim ko vedo kaj je realnost.
Tenma
04. 04. 2026 19.19
Ne razumem zakaj je treba tako propagando delat. A je zda delni lastnik Slo medijev al kaj. Prej nič o tem, zdj pa dnevno skos...
Oknaj 4
04. 04. 2026 19.16
Malo sem skeptičen glede odtisa človeške noge na luni saj je od takrat minilo mnogo desetletji , takratna tehnologija in tehnična podpora + dovršeni materjali me postavljajo v dvom da se po luni ni sprehodil še nihče saj bi se po več kot petdesetih letih bogatini na luno odpravljali kar tako recimo na kavo .
St. Gallen
04. 04. 2026 18.53
Ko bodo enkrat na luni bodo hitro zatem se na marsu
tron3
04. 04. 2026 18.45
Še eden od mnogih nategov Nase, tokrat pa bo zadnji, kajti ta dogodek je kot kaže namenjen, da bo bodo laži Nase prišle na plano!!!
PEPINA
04. 04. 2026 17.06
To povejte TRAMPU, da ga ne uničuje.
Najpametnejši
04. 04. 2026 16.55
So se "Flat eartherji" že kaj oglasili?
IgorGorenc
04. 04. 2026 17.04
Zakaj bi se pa oglašal? Nas ne zanima ta vaš rinsko babilonski freak show ... To babilonsko heliocentrično religijo in vašo CERKEV - NASO prepuščamo vam...
Bad Minton
04. 04. 2026 16.47
A so že srečali Luko Mesca?
jung
04. 04. 2026 17.36
On bo na dark side
Mušmula
04. 04. 2026 16.37
Lepa računalniška grafika, pozabili so samo dodati še zvezde.
Težeklojz
04. 04. 2026 16.24
Vsem skup predlagam, da pozorno spremljate Chuck Norrisa k po navad za velikonočne gor hod, pa bomo vidl al bo reku "spet vi klele" , al pa "nooo, a vam je končno ratal". Na vsezadnje...ka pa j važn? Če je vse res, kapo dol možganm k so tole skonstuiral, če pa ni, pa phvale za režijo, masko, kostume.... Zame bu jutr še vseen nedelja, pa verjetn se bom spet preveč napokal zutrej, da bom celo nedelo debel gledal. Velik pirhov za vse!
Komentator aligator
04. 04. 2026 16.01
Orion pošilja slike njegova posadka pa jih gleda v kakšni luksuzni vili skrita.
Apostol1
04. 04. 2026 15.43
Verjamem , da je naš dom planet iz vesolja prekrasen in čudovit . Na žalost je pa ko si na njemu prekleto vedno bolj in bolj grd sploh pa če pogledamo iz zornega kota , kako se za denar uničuje vse in dela gorje soljudem. Ne verjamem , da bi na ta način katerakoli zunajzemeljska oblika življenja ,želela z nami sobivati. Tako kot marsikdo ne želi sobivati s sosedi ali pa še bolj oddaljeno samo na žalost izbire ni . Se pravi , da moraš ubijati , če ne boš ubit in vir tega zla je pa ravno država , ki je to raketo poslala v vesolje.
SDS_je_poden
04. 04. 2026 16.08
Moraš razumet, da je večina ljudi primitivnih v razmišljanju in dejanjih. Zato tudi uničujemo svoj bivalni prostor. Če obstajajo zunajzemeljska bitja, verjetno na nas gledajo kot da smo na intelektualni stopnji bakterije.
Kostorog
04. 04. 2026 14.36
Sam še to fali da jim se spet pokvari sekret in odpadejo vrata ter se potem ta ameriški drek vsuje po galaksiji in sčasoma pade na naše glave.
IgorGorenc
04. 04. 2026 14.26
ENO PREPROSTO VPRAŠANJE ZA VSE LJUBITELJE NASINIH MASONSKIH PRAVLJIC… KDO JE BIL PRVI ČLOVEK, KI JE STOPIL NA LUNO? ARMSTRONG AII KAMERMAN, KI GA JE SNEMAL KAKO JE STOPIL NA PUŠČAVSKA TLA NEVADE?... ZAČNITE MAL UPORABLJAT SVOJE MOŽGANE IN KRITIČNO RAZMIŠLJAT… NE SAMO PONAVLJAT NEBULOZE, KI SO VAS JIH NAUČILI KOT RECIMO... NAŠI PREDNIKI SO OPICE, KI SO NASTALE IZ SKAL IN KOZMIČNEGA PRAHU TER VELIKE EKSPLOZIJE, KI JE NASTALA SAMA OD SEBE IZ NIČ IN MI SE VRTIMO 1600KM/H NA PRAVLJIČNEM GLOBUSU... BEEEEEEEE
Teleport
04. 04. 2026 14.31
UPORABLJAT SVOJE MOŽGANE IN KRITIČNO Razmišljat začni se držat nasveta
St. Gallen
04. 04. 2026 14.44
Prvi je bil dron:-)
XYZ22
04. 04. 2026 14.49
Če bi kaj kadarkoli prebral, bi vedel, da ni bil kamerman ampak kamera pritrjena na modulu.
SDS_je_poden
04. 04. 2026 16.09
Igor je tipičen volilec Resnice. Kar žalostno po svoje.
a res1
04. 04. 2026 14.04
Watcherman 04. 04. 2026 10.44 Kje so imeli problem snemat naš planet razloži?????.Lp Beri članek, ne samo komentarje, kot večina vas tukaj.
rok1211
04. 04. 2026 13.47
Imamo dokaze pristanka, ki se vidijo z malo boljšim teleskomom. Glede trenutne svetovne ekonomije pa vam je lahko jasno, zakaj je tako težko ponovno iti gor..
3320.
04. 04. 2026 16.27
Nič se ne vidi, ne bluzi.
bibaleze
Portal
Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
