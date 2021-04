Na spletu podatki 533 milijonov Facebook uporabnikov, tudi 230.000 Slovencev

Najprej je pomembno poudariti, da v večini primerov hekerji niso dobili naslovov vaših elektronskih pošt, večja pa je možnost, da so dobili mobilno številko. Kot je zapisal Troy Hunt, ustanovitelj spletne strani ';--have i been pwned?, na kateri lahko preverite, če so vaši osebni podatki ogroženi, je na seznamu 533 milijonov računov le približno 2,5 milijona naslovov elektronskih pošt, kar je približno pol odstoka. Ali je vaš elektronski naslov med njimi, lahko preverite na tej strani.

Po drugi strani pa je možno videti na milijone telefonskih številk, ki so priročno razdeljene po državah, vključno s klicno številko za državo. Od 533 milijonov uporabnikov jih ima na seznamu približno 100 milijonov na profil vezano tudi telefonsko številko, se pravi približno 20 odstotkov od vseh ukradenih računov.

Po besedah Alona Gala iz podjetja za kibernetski kriminal Hudson Rock so hekerji leta 2019 izkoristili sicer zdaj popravljeno ranljivost v Facebookovi funkciji "Dodaj prijatelja", ki jim je omogočila dostop do telefonskih številk članov. Del, ki ni jasen, pa je: ali so telefonske številke uspeli povezati z drugimi podatki na profilu ali zgolj s tistimi, ki so bile javno dostopne in jih lahko urejate sami. To je možno sklepati zaradi tega, ker so podatki v tabeli podobni tistim, ki jih vidite, če pogledate svoj about (O meni) zavihek na Facebooku.