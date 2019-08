Na stotine Facebookovih zaposlenih je prisluškovalo pogovorom uporabnikov

Tudi Amazon, Apple in Google, ki ponujajo digitalne asistente za upravljanje z govorom, so v preteklosti priznali, da so snemali in analizirali govor uporabnikov, da bi lahko izboljšali svoje izdelke in storitve. Apple in Google sta pred tedni zagotovila, da sta s sporno prakso prenehala, Amazon pa je uporabnikom ponudil možnost blokade shranjevanja njihovega govora.

Za Facebook gre le še za eno v vrsti afer, povezanih z varstvom osebnih podatkov uporabnikov. Nedavno je zaradi kršenja zasebnosti v ZDA plačal pet milijard dolarjev (4,4 milijarde evrov) kazni, kar je rekordna višina za tovrstna kazniva dejanja.