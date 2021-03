Na svetu se rodi več dvojčkov kot kdajkoli prej

Vsako leto se po svetu rodi 1,6 milijona dvojčkov, na vsakih 42 otrok po en par dvojčkov, ugotavljajo raziskovalci v danes objavljeni študiji v znanstveni reviji Human Reproduction. Raziskovalci so zbrali podatke iz 165 držav o številu dvojčkov. Število dvojčkov, rojenih med 2010 in 2015, so nato primerjali s številom dvojčkov, rojenih med 1980 in 1985. Ugotovili so, da je delež dvojčkov od 80. let prejšnjega stoletja narasel za tretjino.

Delež dvojčkov se je povečal v vseh svetovnih regijah, od Azije, kjer so zaznali 32-odstotno povečanje števila dvojčkov, do Severne Amerike, kjer je bilo povečanje 71-odstotno v primerjavi s podatki izpred 30 let. Delež dvojčkov na 1000 rojstev je zdaj še posebej velik v Evropi in Severni Ameriki. Na svetovni ravni pa se je v zadnjih 30 letih število dvojčkov povečalo z 9 na 12 na tisoč rojstev.

Razlogi za povečanje deleža dvojčkov

Delež dvojčkov v Afriki pa se v zadnjih 30 letih ni pretirano spremenil in ostaja precej velik. Zaradi hitro rastoče populacije se v Afriki in Aziji skupaj rodi kar 80 odstotkov vseh dvojčkov na svetu.

"Delež dvojčkov v Afriki je tako velik zaradi velikega števila dizigotov – dvojčkov, ki so rojeni iz dveh ločenih jajčec – ki se rodijo tam. To je najverjetneje posledica genetskih razlik med afriško populacijo in drugimi populacijami," pravi avtor študije Christiaan Monden iz Univerze v Oxfordu.

V raziskavi so ugotovili tudi, da je usoda dvojčkov v državah z nizkimi in srednje visokimi dohodki bolj negotova. V podsaharski Afriki so denimo ugotovili, da večina dvojčkov izgubi svojega sorojenca v prvem letu življenja. To se zgodi v več kot 200.000 primerih vsako leto.