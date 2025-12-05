V UKC Ljubljana uporabili robota pri vstavitvi polževega vsadka

"Z uporabo robota pri vstavitvi elektrode smo zagotovili počasen iztok tekočine iz notranjega ušesa, čim manjšo poškodbo področja, kjer izhajajo vlakna slušnega živca, čim manjšo tekočinsko tlačno spremembo in čim manjši vpliv na ravnotežni organ," je poudarila Battelino, ki je opravila poseg. Kot je dodala, je čim manjša poškodba področja pri vstavitvi pomembna predvsem za otroke, pri katerih bodo elektrodo kasneje še vsaj dvakrat zamenjali.

Rehabilitacijo s polževimi vsadki v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana izvajajo že 29 let, vendar so elektrodo v notranje uho do zdaj vstavljali ročno. Novembra so vstavitev izvedli z robotsko roko, ki je elektrodo vstavila pod natančnim kotom, počasi, konstantno in z enako silo, je na današnji novinarski konferenci na UKC Ljubljana pojasnila vodja cervikofacialne in otokirurgije na kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo (kliniki ORL) Saba Battelino .

Kot je pojasnil predstojnik klinike ORL Robert Šifrer, pričakujejo, da bodo bolniki po operaciji z uporabo robota bolje slišali in da bo zaradi manjše travme ob postavitvi elektrod slušni živec manj poškodovan. Obetajo si tudi, da bo vsadek deloval dlje in bo potrebnih manj menjav v daljših obdobjih. Na ta način bodo po njegovih besedah prihranili tudi sredstva, ki jih bodo lahko usmerili na druga področja.

Da se je ta metoda izkazala kot izredno uspešna, je poudaril tudi generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug. V naslednjem letu tako načrtujejo, da bi takšne robote kupili in bi takšna operacija postala standardna storitev, je dodal.

Po besedah specialistke klinične logopedije Mateje Božič z oddelka za motnje sluha in ravnotežja na kliniki ORL po vstavitvi z uporabo robotske roke pričakujejo dobro zaznavo pri odraslih in dobro razumevanje širokega spektra frekvenc, tudi v zahtevnejših pogojih poslušanja. Poudarila je, da polžev vsadek osebam omogoči vključevanje in komunikacijo, samozavest, boljše zaposlovanje, izobraževanje in vključevanje v polnočutno okolje.