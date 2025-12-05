Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvo Znanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Znanost in tehnologija

V UKC Ljubljana uporabili robota pri vstavitvi polževega vsadka

Ljubljana, 05. 12. 2025 13.14 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
0

V UKC Ljubljana so novembra prvič v Sloveniji in širše v regiji uporabili robota za vstavitev elektrode pri operaciji vstavitve polževega vsadka. Robotska roka omogoča, da se elektroda uvede počasi in s stalno silo. Na ta način se tkivo polža bistveno manj poškoduje kot pri klasični vstavitvi, so poudarili strokovnjaki.

Rehabilitacijo s polževimi vsadki v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana izvajajo že 29 let, vendar so elektrodo v notranje uho do zdaj vstavljali ročno. Novembra so vstavitev izvedli z robotsko roko, ki je elektrodo vstavila pod natančnim kotom, počasi, konstantno in z enako silo, je na današnji novinarski konferenci na UKC Ljubljana pojasnila vodja cervikofacialne in otokirurgije na kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo (kliniki ORL) Saba Battelino.

"Z uporabo robota pri vstavitvi elektrode smo zagotovili počasen iztok tekočine iz notranjega ušesa, čim manjšo poškodbo področja, kjer izhajajo vlakna slušnega živca, čim manjšo tekočinsko tlačno spremembo in čim manjši vpliv na ravnotežni organ," je poudarila Battelino, ki je opravila poseg. Kot je dodala, je čim manjša poškodba področja pri vstavitvi pomembna predvsem za otroke, pri katerih bodo elektrodo kasneje še vsaj dvakrat zamenjali.

Humanoidna robotska roka (slika je simbolična)
Humanoidna robotska roka (slika je simbolična) FOTO: AP

Kot je pojasnil predstojnik klinike ORL Robert Šifrer, pričakujejo, da bodo bolniki po operaciji z uporabo robota bolje slišali in da bo zaradi manjše travme ob postavitvi elektrod slušni živec manj poškodovan. Obetajo si tudi, da bo vsadek deloval dlje in bo potrebnih manj menjav v daljših obdobjih. Na ta način bodo po njegovih besedah prihranili tudi sredstva, ki jih bodo lahko usmerili na druga področja.

Da se je ta metoda izkazala kot izredno uspešna, je poudaril tudi generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug. V naslednjem letu tako načrtujejo, da bi takšne robote kupili in bi takšna operacija postala standardna storitev, je dodal.

Po besedah specialistke klinične logopedije Mateje Božič z oddelka za motnje sluha in ravnotežja na kliniki ORL po vstavitvi z uporabo robotske roke pričakujejo dobro zaznavo pri odraslih in dobro razumevanje širokega spektra frekvenc, tudi v zahtevnejših pogojih poslušanja. Poudarila je, da polžev vsadek osebam omogoči vključevanje in komunikacijo, samozavest, boljše zaposlovanje, izobraževanje in vključevanje v polnočutno okolje.

UKC robotska roka vsadek tehnologija
Naslednji članek

Manj ostri zobje morskih psov in kiti, ki so umolknili

SORODNI ČLANKI

'Če ne vi, bodo pa vaši otroci sobivali z roboti'

Od bencinske črpalke do nogometnega igrišča: robot Janez napoveduje novo dobo

Melania Trump po dolgem času v javnosti: Roboti so že tu

Svetovne igre humanoidnih robotov: 'Kmalu bodo na isti ravni kot ljudje'

Roboti in tehnološki senzorji: bo tehnologija spremenila vinogradništvo?

Robot se je skoraj 'osvobodil' in napadel svoja operaterja

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385