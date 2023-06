Na večernem nebu bo vidna konjunkcija Marsa, Venere in Lune

Že danes zvečer, pa tudi v četrtek, bo na nebu vidna konjunkcija Marsa, Venere in Lune, ki bodo zelo blizu skupaj in bodo dobro vidni tudi s prostim očesom. "Svoje poglede usmerite 20 ločnih stopinj nad obzorje v ozvezdje Raka. Skupaj bodo vsi trije zašli okoli 23.41," svetujejo na ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko.

"Podobni pojavi se zgodijo vsako leto ali morda nekajkrat na leto. Niso zelo redki. Če je vključena Luna, trajajo mogoče dva, tri dni, ko jih lahko opazujemo. Predvsem je pa pojav vizualno lep. Všeč nam je, ko se planeti na nebu lepo estetsko poravnajo in so urejeni v lepo kompozicijo," je pojav opisal Janez Kos s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.