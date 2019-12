Na vzhodu Antarktike se nahaja najgloblja točka na celinski Zemlji

Znanstveniki so odkrili najglobljo točko na celinski Zemlji. Našli so jo na vzhodu Antarktike, pod Denmanovim ledenikom, predstavili pa na novem zemljevidu Belega kontinenta, slednji zapolnjuje vrzeli, ki so jih pustile zračne raziskave, in podrobno prikazuje temelje pod ledom:"Nedvomno gre za najbolj natančen prikaz, kaj se skriva pod ledeno odejo Antarktike," je po poročanju BBCdejal Mathieu Morlighem, ki se je s projektom ukvarjal zadnjih šest let.

Z ledom napolnjeni kanjon sega kar 3,5 kilometra pod morsko gladino. Tako globoke doline običajno najdemo zgolj v oceanih. "Jarki v oceanih so globlji, a to je najgloblji kanjon na kopnem,"pojasnjuje Morlighem.