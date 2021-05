Na Zemlji živi približno 50 milijard ptic

Skupina, ki jo je vodil William Cornwell z Univerze v New South Walesu (UNSW) v Sydneyju, je delala s podatki o 9.700 znanih vrstah ptic z vsega sveta, ki naj bi predstavljale 92 odstotkov vseh obstoječih vrst. Raziskovalci so združili znanstvene raziskave posameznih vrst na določenih območjih razširjenosti s skoraj milijardo vnosov v spletno ornitološko bazo podatkov eBird, ki so jih v zadnjem desetletju zabeležili opazovalci ptic. Podatke so izpopolnili z modeliranjem in informacijami strokovnjakov na terenu, da bi prišli do natančnejše ocene.

Študija kaže, da je večina ptic na severni polobli: v Evropi, severni Aziji, severni Afriki, delih Arabskega polotoka in Severni Ameriki. Nasprotno pa je na Madagaskarju in Antarktiki zelo malo ptic. Štetje števila ptic na svetu je sicer zapletena naloga, brez dokončnih odgovorov. V preteklih grobih ocenah je bilo ugotovljenih od 200 do 400 milijard posameznih ptic, ki pripadajo od 10.000 do 13.000 vrstam.