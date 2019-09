Mars, kot ga še niste videli: fotografije polarnih sipin

Plovilo Trace Gas Orbiter (TGO) je opremljeno z visokotehnološkimi instrumenti. TGO fotografira Mars in analizira njegovo ozračje. Njegov modul Schiaparelli bi sicer moral raziskati površje planeta, a je med pristankom nanj treščil in se razletel. Kljub temu pa je TGO uspelo priti do nekaterih podatkov in odkritij.

Tako mu je uspelo posneti fotografijo sipin na severnem polu. V zimskem času namreč led na severnem tečaju Marsa sipine prekrije s tanko plastjo, ki nato spomladi izhlapi. Odtalitev se zgodi na dnu sipine in se usmeri navzgor. Pri tem plin ostane ujet med ledenim slojem in peskom. Ko led odmrzne, iz razpok izbruhne plin.