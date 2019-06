Na Zemljo so se varno vrnili trije astronavti z ISS

Raketa z Američanko Anne McClain, KanadčanomDavidom Saint-Jacquesom in Rusom Olegom Kononenkomje pristala v bližini kazahstanskega mesta Džezkazgan okoli 4.50 po srednjeevropskem času. Kononenko je ob pristanku, ko je bilo na območju toplo, dejal, da je vesel, da "vidi kakršnokoli vreme".

V ponedeljek so astronavta ameriške vesoljske agencije Nasa Christina Kochin Nick Hague ter ruski kozmonavt Aleksej Ovčinin pripravili poslovilno slovesnost za odhajajoče astronavte.

"Lep nočni prelet Afrike v moji zadnji noči na ISS," je pred tem na Twitterju zapisala 40-letna McClainova, ki se je med svojim več kot 200 dni dolgim bivanjem dvakrat sprehodila po vesolju.

Saint-Jacques postal Kanadčan, ki je najdlje naenkrat bival na ISS

Saint-Jacques je medtem postal Kanadčan, ki je najdlje naenkrat bival na ISS. Tam je preživel 204 dni. Kononenko je bil na ISS že večkrat, skupaj kar 737 dni. To ga uvršča na šesto mesto po dolžini skupnega bivanja na vesoljski postaji. Prvi je njegov kolega iz Roskozmosa Genadi Padalka z 879 dnevi.

Američanka, Kanadčan in Rus so bili člani prve človeške posadke, ki je decembra lani poletela v vesolje po oktobrskem spodletelem poskusu izstrelitve ruskega sojuza. Tedaj je na plovilu odpovedal potisnik, zaradi česar se je moralo vrniti na Zemljo. Rus Ovčinin in Američan Hague sta jo odnesla brez poškodb, medtem pa sta že poletela na ISS. Poleg njiju je tam trenutno še Kochova.