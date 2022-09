Načrtovano trčenje: Nasa želi spremeniti smer nenevarnega asteroida

Dimorphos in njegovega 'večjega brata dvojčka', 760-metrski Didymos, so odkrili leta 1996, prvega pa za trk izbrali iz dveh razlogov – v primeru nepredvidene spremembe smeri naj ne bi bil nenevaren za Zemljo, hkrati pa je njegova smer odvisna tudi od njegovega 'brata', okoli katerega kroži.

Ker gre za manjšo skalo, Nasini strokovnjaki ocenjujejo, da se bo ob trku 570-kilogramskega plovila in 5 milijard kilogramov težkega asteroida lahko sprostilo toliko energije, da bi Dimorphos spremenil svojo orbito. "S tem ne bi povzročili motenj, le odklon. Trk bi sicer lahko šaljivo opisali tudi kot vožnjo majhnega golf vozička v veliko piramido," je ob tem povedala planetarna znanstvenica in vodja misije v Laboratoriju za uporabno fiziko Univerze Johnsa Hopkinsa Nancy Chabot.

Prav tako zagotavlja, da bo plovilo Dart opremljeno z manjšo kamero in navigacijo, s pomočjo katerih bo razlikoval med večjim in manjšim asteroidom, da ne bi pomotoma trčil v Dymphos. Lahko pa se zgodi, da bi zgrešil oba. "Za to obstaja 10-odstotna možnost," je povedala Chabotova. V tem primeru se bo Dart z asteroidoma ponovno srečal čez nekaj let.

Kaj točno pa se bo zgodilo v primeru trka in ali ga bomo lahko videli?

Ob že omenjeni masi kamenja in prahu bo ob trku nastal tudi močan svetlobni sunek. V dogajanje bodo uperjeni vsi bližnji vesoljski sateliti, Nasin 'lovec na asteroide' Lucy in teleskopi na vseh sedmih celinah, med njima tudi Hubble in Webb, poroča Euronews.