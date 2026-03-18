Nad Ohiom eksplodiral sedemtonski meteor

Meteor so prvič opazili v torek dopoldan po lokalnem času nad jezerom Erie ob meji med ZDA in Kanado. Ameriška vesoljska agencija Nasa je potrdila, da je preletel več kot 55 kilometrov skozi atmosfero, nato pa se je razletel nad krajem Valley City blizu Clevelanda, pri čemer je proizvedel močno eksplozijo, ki so jo zaznali in čutili daleč naokrog.

V več zveznih državah v ZDA so poročali, da so v torek zjutraj videli svetlo ognjeno kroglo. Ameriško meteorološko društvo je sporočilo, da je podobna sporočila prejelo vse od Wisconsina do Marylanda. Nekateri prebivalci zvezne države Ohio so dejali tudi, da so ob močni eksploziji mislili, da je na streho njihove hiše padlo drevo, drugi so omenili zvoke, podobne pokanju ob ognjemetu, je poročal lokalni portal Cleveland.com.

Nasa je kasneje potrdila, da je šlo za meteor s premerom skoraj dveh metrov in težo od šest do sedem ton, ki ga kljub teži obravnavajo kot manjši asteroid.

Meteorološko društvo v ZDA je sporočilo še, da za zdaj niso prejeli obvestil o ostankih meteorja, ki bi padli na zemljo. "Morda bo padlo nekaj manjših delcev, večina pa bo verjetno zgorela v atmosferi," je za ameriško tiskovno agencijo AP povedal meteorolog Brian Mitchell.

Meteorji, ki vstopijo v Zemljino atmosfero in zgorijo, pri čemer proizvedejo svetlobne utrinke, so pogost pojav. Samo nad ZDA se to zgodi približno enkrat na dan, medtem ko manjši delci vesoljskega prahu lahko padejo tudi do desetkrat na uro, je po navedbah AP povedal astronom Carl Hergenrother. Podobno velja tudi za večje asteroide, ki pa lahko po navedbah Nase ob zelo redkih priložnostih eksplodirajo nad Zemljo.