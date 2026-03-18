Znanost in tehnologija

Nad Ohiom eksplodiral sedemtonski meteor

Cleveland, 18. 03. 2026 10.55 pred 6 minutami 2 min branja 0

N.L. STA
Nad Ohiom v ZDA eksplodiral sedemtonski meteor

Nad ameriško zvezno državo Ohio je v torek eksplodiral meteor, težak približno šest do sedem ton, ki je pred tem s hitrostjo več kot 70.000 kilometrov na uro preletel mesto Cleveland, poročajo ameriški mediji.

Meteor so prvič opazili v torek dopoldan po lokalnem času nad jezerom Erie ob meji med ZDA in Kanado. Ameriška vesoljska agencija Nasa je potrdila, da je preletel več kot 55 kilometrov skozi atmosfero, nato pa se je razletel nad krajem Valley City blizu Clevelanda, pri čemer je proizvedel močno eksplozijo, ki so jo zaznali in čutili daleč naokrog.

V več zveznih državah v ZDA so poročali, da so v torek zjutraj videli svetlo ognjeno kroglo. Ameriško meteorološko društvo je sporočilo, da je podobna sporočila prejelo vse od Wisconsina do Marylanda. Nekateri prebivalci zvezne države Ohio so dejali tudi, da so ob močni eksploziji mislili, da je na streho njihove hiše padlo drevo, drugi so omenili zvoke, podobne pokanju ob ognjemetu, je poročal lokalni portal Cleveland.com.

Meteor s premerom skoraj dveh metrov

Nasa je kasneje potrdila, da je šlo za meteor s premerom skoraj dveh metrov in težo od šest do sedem ton, ki ga kljub teži obravnavajo kot manjši asteroid.

Meteorološko društvo v ZDA je sporočilo še, da za zdaj niso prejeli obvestil o ostankih meteorja, ki bi padli na zemljo. "Morda bo padlo nekaj manjših delcev, večina pa bo verjetno zgorela v atmosferi," je za ameriško tiskovno agencijo AP povedal meteorolog Brian Mitchell.

Meteorji, ki vstopijo v Zemljino atmosfero in zgorijo, pri čemer proizvedejo svetlobne utrinke, so pogost pojav. Samo nad ZDA se to zgodi približno enkrat na dan, medtem ko manjši delci vesoljskega prahu lahko padejo tudi do desetkrat na uro, je po navedbah AP povedal astronom Carl Hergenrother. Podobno velja tudi za večje asteroide, ki pa lahko po navedbah Nase ob zelo redkih priložnostih eksplodirajo nad Zemljo.

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Napaka staršev, ki lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Napaka staršev, ki lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Psihologi opozarjajo: teh 6 povedi razkriva narcisoidnega očeta
Psihologi opozarjajo: teh 6 povedi razkriva narcisoidnega očeta
Dnevni horoskop: Ribe bežijo v svoj svet, vodnarji pogrešajo druženje
Dnevni horoskop: Ribe bežijo v svoj svet, vodnarji pogrešajo druženje
Najlepši puloverji za spomladanske mesece
Najlepši puloverji za spomladanske mesece
Slovenska pevka o iskrenem pogovoru z očetom, ki ji je spremenil življenje
Slovenska pevka o iskrenem pogovoru z očetom, ki ji je spremenil življenje
Po 50. letu vsi delamo isto napako – geriatri opozarjajo na te spremembe
Po 50. letu vsi delamo isto napako – geriatri opozarjajo na te spremembe
Ušesni čepki lahko povečajo tveganje za okužbe, opozarjajo strokovnjaki
Ušesni čepki lahko povečajo tveganje za okužbe, opozarjajo strokovnjaki
Ko možgani izgubijo nadzor nad impulzi: življenje s Tourettovim sindromom
Ko možgani izgubijo nadzor nad impulzi: življenje s Tourettovim sindromom
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Namesto garaže v Evropi kupujejo hiše v tej državi
Namesto garaže v Evropi kupujejo hiše v tej državi
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
Večina moških tega ne razume in zato ostajajo sami
Večina moških tega ne razume in zato ostajajo sami
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
Posnetki, ki dvigujejo temperaturo: kaj se dogaja na slavni plaži?
Posnetki, ki dvigujejo temperaturo: kaj se dogaja na slavni plaži?
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Pomlad na krožniku: ustvarite popoln dodatek vašim jedem
Pomlad na krožniku: ustvarite popoln dodatek vašim jedem
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Parazit
Parazit
