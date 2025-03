Nad Slovenijo zasvetila nenavadna modra spirala

Znanost in tehnologija

Ob pogledu na večerno nočno nebo je lahko marsikdo nad Slovenijo opazil nenavadno modro spiralo, ki se je zelo hitro premikala po nebu. "Krogi so bili vedno večji, nakar so v sekundi izginili," nam je napisala eden od bralcev, ki je uspel nenavaden nebesni pojav ujeti v svoj objektiv. Opazili so ga na primer nad Litijo, Ljubljano, Šmarje pri Jelšah ter tudi pri Vipavi, Ptuju, na Dolenjskem. Praktično nad celotno Slovenijo.