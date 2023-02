Nadomestno vesoljsko plovilo sojuz poletelo proti ISS

Plovilo je poletelo v vesolje z izstrelišča Bajkonur ob 5.27 po lokalnem času, je sporočila ameriška vesoljska agencija Nasa. Na ISS bo predvidoma prispelo v nedeljo ob 1.01 po greenwiškem srednjem času (GMT).

Poškodbo na sojuzu so zaznali decembra, ko so kamere zabeležile uhajanje hladilne tekočine v obliki belih delcev v vesolje. V začetni oceni vzrokov uhajanja so omenili možnost, da so poškodbe povzročili majhni meteoriti naravnega izvora, umetni ostanki v orbiti ali okvara materiala.