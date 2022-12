Nagrajeni Slovenci: Priznanje kakovosti, ki prinaša nova poznanstva in uporabnike

"Eno je potrditev, da sta naš doprinos in vizija prava za ta čas in prostor, kar zagotovo prinese neko zadovoljstvo in mir. Nagrada ti da "seal of approval", nisi več samo še ena neodvisna aplikacija, ki ji nihče ne zaupa in je zato preboj toliko težji. Prinese tudi nova poznanstva na strani Appla kot tudi kolegov razvijalcev, kar je neprecenljivo. Potem pa tisto, kar ti kot neodvisnemu startupu na začetku ogromno pomeni – kontinuirano vključevanje aplikacije na App Store s strani urednikov, kar pomeni pot do novih uporabnikov. Ker smo nišni – da je aplikacija uporabna, moraš imeti uro in telefon, ter hkrati biti aktiven ali pa imeti namen postati aktiven, opažamo, da so prenosi bolj kakovostni. V smislu, manj je "turistov", ki bi prišli samo "firbcat" in bi napihovali cifre. Konverzija je nadpovprečna, prav tako vračanje v aplikacijo, tako da smo optimisti," je zadovoljna.

Aplikacija Gentler Streak je sledilnik fizične aktivnosti in telesne pripravljenosti s poudarkom na bolj sočutnem pristopu do samega sebe in svojih zmogljivosti v tistem trenutku. Enak poudarek je namenjen počitku kot intenziteti, pojasnjuje Lotričeva. " Na nek način je naš odgovor na toksično "višje, hitreje, močneje" kulturo, ki se je razpasla tudi v rekreativni šport. Namesto da stalno loviš nove osebne rekorde, v nedogled zaključuješ ringe, loviš 10.000 korakov na dan in te pri tem motivira slaba vest, FOMO ... poskušamo povabiti posameznika, da prisluhne svojemu telesu in ga podpre s pravo akcijo. In to je lahko sprehod, dve uri vrtnarjenja, intenziven tek ali počitek."

Aplikacija bazira na naših osebnih podatkih, kjer je v osredju srce (od tu tudi karakter – Yorhart : your heart), žene ga algoritem, ki je osnova Stravi ali Garminu. " Da se lažje odločiš, kaj bi danes počel, je tu Go Gentler, nabor parih zate najbolj ustreznih aktivnosti v tem trenutku, ki so določene v tipu, času in intenziteti. Predloge črpamo iz zgodovine, tako da vedno dobiš tisto, s čimer si seznanjen. Ko enkrat zaženeš aktivnost skozi Go Gentler predlog, te naš Apple Watch app usmerja pri tempu, svetuje, da pospešiš ali upočasniš, in prikazuje, koliko minut še do izpolnjenega cilja oziroma če ga prekoračiš, koliko do tega, da se za danes "prekuriš ", dodaja.

Gre za "freemium" aplikacijo, kar pomeni, da je brezplačna za prenos in uporabo, so pa nekatere funkcije zaklenjene. "Stalno jo razvijamo, na njej smo zaposleni štirje senior strokovnjaki in to je naš edini vir prihodka. Ne želimo je packati z oglasi, hkrati pa želimo ohranjati visoko kakovost, dodajati nove funkcionalnosti, prevode v tuje jezike ... to je za nas v tem času najbolj smiseln poslovni model."

Za to, da ima aplikacija smisel, ne potrebujete popolnoma nobenega znanja o fitnes podatkih, ker je narejen za nas, navadne smrtnike, še poudarja Lotričeva . "Vse, kar je treba, je, da nosiš uro in čim bolj redno beležiš vadbe, mi pa te potem vodimo znotraj zate zdrave cone napredka. V appu je tudi knjižnica strokovnih znanj, ki so napisana na preprost in razumljiv način, običajno z iztočnico. Gentler Streak tudi nudi celoten pregled vseh kadar koli zabeleženih aktivnosti, njihove obnove (zemljevid, razdalja, čas, kalorije, hitrost, gibanje srca, nadmorsko višino ...), tvoje trende skozi čas ... to je vse bolj celosten pripomoček za aktivno življenje. Na začetku meseca dobiš zabaven povzetek aktivnosti za pretekli mesec, zdaj, ob koncu leta, pa bo vsak uporabnik, tudi če si je Gentler streak ravnokar prenesel, prejel povzetek za vse leto."

Aplikacijo si je po njenih besedah do zdaj naložilo okoli 200.000 uporabnikov. "Prvega pol leta – od septembra lani, ko smo dali ven iPhone app, bolj za to, da smo testirali hipotezo, če to je nekaj, česar si ljudje želijo –, je šlo počasi. Potem smo dodali sledilnik za uro in takrat se je zgodil velik preskok. Večina uporabnikov je potem prihajala preko (neplačanih) PR člankov. Uspelo nam je vzpostaviti kar nekaj dobrih odnosov znotraj različnih tech blogov, čemur se lahko zahvalimo za lep štart. Apple nam je začel več pozornosti posvečati s septembrom, ko so predstavili nov operacijski sistem, za katerega smo naredili par optimizacij in za eno teh so nas uporabili na njihovem glavnem Apple Keynote dogodku v juniju 2022, kar je bil tudi kar velik uspeh za nas. Prvi uporabniki so tako bili bolj "geeki", glede na vir, kjer so izvedeli za nas, zdaj pa lepo rastemo tudi med širšo populacijo, pri čemer veliko pomaga tudi ta nagrada in način, kako so jo predstavili!"

Pri Applu so med drugim zapisali, da "nas Gentler Streak ne le žene do naših meja, pač pa naredi nekaj revolucionarnega – spodbudi nas, da smo sočutni do samega sebe in da se uglasimo s svojim telesom".