Naj vas popusti ne zavedejo: 'črni petek' je priložnost tudi za spletne goljufe

Pred nakupom zberite čim več informacij o spletnem mestu

Pri spletnem nakupovanju si raje vzemimo čas in natančno preverimo spletno trgovino in samega trgovca, saj nas to lahko obvaruje pred kasnejšo finančno škodo, opozarjajo strokovnjaki za spletno varnost pri SI-CERT. Žal ne obstaja en sam opozorilni znak, ki bi z gotovostjo kazal na spletno prevaro, zato je treba poiskati čim več informacij in se naučiti brati med vrsticami. "Vse lažne spletne trgovine so zasnovane po istem kopitu; izdelki priznanih blagovnih znamk so na voljo po izjemno nizkih cenah, dostava je brezplačna na vse konce sveta, vsi artikli so na zalogi, ni pa nobenih podatkov o samem podjetju, ki stoji za trgovino. Uporabniki zato pred nakupom vselej preverite vse navedene kontaktne podatke, ali je na voljo podpora prek telefona, elektronske pošte ali je na strani zgolj kontaktni obrazec. Obvezno preverite podatke o domeni na strani https://whois.domaintools.com/ , vse pogoje plačila, vračila in dostave," svetujejo. "Nizke cene in 70-odstotni popusti v teh dneh ne bodo tako neobičajni, zato se raje osredotočite na spletnega trgovca in tam iščite sumljive znake," še dodajajo.

Če na strani ne najdemo podatkov o trgovcu, npr. sedež podjetja, matična številka, je to prvi znak, ki ne vzbuja zaupanja.

Dobro je vedeti, da nakup pri slovenskem trgovcu oziroma znotraj EU predstavlja varovalko, saj nas ščiti enotna evropska potrošniška zakonodaja. V primeru težav se lahko obrnemo na tržni inšpektorat ali na Evropski potrošniški center, pri nakupih izven EU (največkrat gre za Kitajsko) pa smo brez pravic, prepuščeni dopisovanju s trgovcem, opozarjajo in dodajajo: "Seveda v primeru lažne spletne trgovine trgovec sploh ne obstaja, ampak smo nasedli le lepim slikam na spletni strani."

Toda pozor, tudi če najdete podatke o podjetju, to ni 100-odstotno zagotovilo, da je nakup varen. Na SI-CERT so v letošnjem letu obravnavali več primerov lažnih spletnih trgovin z avtomobili, kjer so bili zneski oškodovanj več tisoč evrov. Posebnost teh spletnih mest je, da natančno skopirajo podobo povsem zanesljivih spletnih avto-trgovcev. Tako imajo tudi navedene podatke o podjetju, saj to dejansko obstaja, edini indikator da gre za prevaro, pa je starost domene.