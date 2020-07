Najbližje fotografije naše zvezde razkrile 'taborne ognje' na Soncu

Znanstveniki so na tiskovni konferenci razkrile prve fotografije Sonca, ki jih je posnel satelit Solar Orbiter - ta se je zvezdi približal na 77 milijonov kilometrov (oziroma približno na polovici poti med Zemljo in Soncem) in tako posnel najbližje posnetke Sonca v zgodovini. In njegovo potovanje še ni zaključeno, Soncu se bo v prihodnjih letih približal na neverjetnih 42 milijonov kilometrov, kar je manj, kot je od Sonca oddaljen Merkur.

Prvi posnetki so razkrili t.i. taborne ognje blizu površja Sonca. Da gre za fenomen, ki ga pred tem niso mogli podrobno preučevati, pravijo znanstveniki. "Taborni ognji so majhni sorodniki Sončevih izbruhov, milijonkrat manjši," je dejal David Berghmans iz belgijskega kraljevega observatorija (ROB).

"To so le prve fotografije in že lahko opazujemo zanimiv nov fenomen,"je dejal znanstvenik Daniel Müller, ki je del ekipe in projekta Solar Orbiter. "Nismo že na začetku pričakovali tako dobrih rezultatov. Prav tako lahko vidimo, kako se deset naših znanstvenih instrumentov medsebojno dopolnjuje in zagotavlja celotno podobo Sonca in njegove okolice." Solar Orbiter namreč nosi šest instrumentov s teleskopi, ki opazujejo Sonce in njegovo okolico, ter štiri in situ instrumente, ki spremljajo okolico plovila, so zapisali na spletni strani Ese. S primerjavo vse podatkov, bodo znanstveniki dobili vpogled v delovanje Sončevega vetra, ki vpliva na celotno Osončje, je dodal.